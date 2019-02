Un exemplaire du Super Mario Bros. original, sortie sur NES, s'est vendu pour 100 150 dollars lors d'une vente aux enchères.

Que feriez-vous avec 100 000 dollars ? Certains choisiraient un bateau ou des vacances. D’autres décident de se payer une copie de Super Mario Bros. C’est ce qu’a annoncé la maison de vente Heritage Auction le jeudi 14 février 2019, avec l’achat pour 100 150 dollars (88 774 euros) du jeu sortie en 1985 sur NES par un groupe de collectionneurs. Selon la société, il s’agirait là de « la vente record pour un jeu noté ». Le terme « noté » signifiant ici que sa condition a été certifiée par des professionnels avant la vente.

Alors comment un jeu dont plus de 40 millions de copies ont été distribuées à travers le monde peut-il être rare au point d’atteindre les six chiffres dans une vente ? Comme pour tout objet dont on cherche à estimer la valeur, il faut déjà s’intéresser à son état. Les experts de Wata Games ont considéré que la boîte (jamais ouverte bien sûr) de ce Super Mario Bros. méritait un 9,4 sur 10. Une note exceptionnelle pour un jeu NES puisque les productions Nintendo étaient à l’époque rangées dans des boites en carton qui ont très mal résisté au passage du temps. Résultat, il est aujourd’hui très difficile de trouver un jeu, même commun, en aussi bon état.

La plus importante particularité de cet exemplaire de Super Mario Bros., c’est qu’il s’agit d’un des premiers à atteindre les États-Unis. Il fait partie d’une gamme qui n’était lancée qu’à New York et Los Angeles, entre fin 1985 et début 1986, afin de tester le marché. Entre la condition quasiment parfaite de l’objet et le contexte de sa sortie, on comprend mieux que sa valeur puisse battre des records.

Le jeu vidéo conforte sa place dans les ventes aux enchères

La vente de ce Super Mario Bros. peut représenter beaucoup pour le marché vidéoludique dans les ventes aux enchères. Si on peut voir régulièrement des jeux rares sur des sites comme eBay, on en trouve encore relativement peu dans les maisons de ventes plus installées. Pour Rich Lecce, l’un des trois copropriétaires de l’objet du jour, tout est en train de changer : « De plus en plus de collectionneurs d’autres domaines sont en train de découvrir à quel point il est amusant de collectionner des jeux vidéo. C’est une période très excitante pour notre industrie ».

La sortie de Super Mario Bros. en 1985 est un point déterminant de l’industrie du jeu vidéo, par son succès et son influence. 34 ans plus tard, le plombier moustachu pourrait être à l’origine d’une même révolution dans le domaine des ventes aux enchères.