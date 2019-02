Un internaute a publié sur Reddit une photo de sa mère, tenant une peinture qu'elle avait réalisée. Une mise en abyme assez fascinante a alors commencé.

Parfois, Internet, c’est chouette. Ce qu’il se passe depuis deux semaines sur Reddit le prouve : des internautes sont en train de peindre des gens qui ont peint, pour la simple et bonne raison que c’est amusant.

Tout a commencé avec une photo publiée par un ou une internaute. Sa mère y tient l’une de ses peintures représentant un cygne. « Ma mère a peint ça et dit que personne ne l’aimera. C’est sa 2ème peinture », est-il écrit. Un autre internaute a alors répondu avec une photo de lui. Dans ses mains, un tableau sur lequel on voit la mère du premier. La légende est : « J’ai peint la mère de quelqu’un. »

Something incredible is happening on reddit. I'm tempted to say these people have way too much time, but this is legit amazing. #RecursionFTW pic.twitter.com/mr8jHjTbnV

— Nick Kapur (@nick_kapur) January 30, 2019