Avez-vous déjà tué des streamers dans PUBG ? Cette question mérite une réponse.

Dans des jeux comme PUBG et Fortnite, c’est la loi du plus fort qui règne. De fait, on tue beaucoup, mais les victimes de nos tirs restent très souvent anonymes. Fort heureusement, grâce au site web PUBG Report, on peut désormais voir si on a triomphé de quelqu’un qui était en train de diffuser sa partie en direct.

La marche à suivre est simple : on se rend à l’adresse et on renseigne son pseudo utilisé dans PUBG. Une fois cette étape réalisée, une liste s’affiche et donne accès aux séquences capturées sur Twitch. Elles permettent de voir les réactions du streamer.

Avez-vous tué des stars de Twitch ?

Développé à partir de PUBG API, un logiciel officiel qui permet à des développeurs de donner naissance à des outils et des sites à partir des données du jeu, PUBG Report fonctionne dans les deux sens. Ce qui signifie que vous pourrez également voir les moments où un vidéaste, célèbre ou non, vous a fait passer l’arme à gauche — non sans joie immense dans certains cas.

Pour le moment, PUBG Report doit composer avec certaines limites. Réservé aux joueurs PC, il ne montre que les 14 derniers jours, stockés en interne. Et, bien sûr, il ne faut pas que les vidéos aient été supprimées de Twitch.

Trials Report, créateur de l’outil, précise dans son message de bienvenue que les utilisateurs PlayStation 4 et Xbox One pourront bientôt trouver leur nom dans PUBG Report. La compatibilité avec la plateforme vidéo Mixer est également à l’étude.

