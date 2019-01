Franchise populaire du catalogue Focus Home Interactive, Farming Simulator va devenir... un acteur de l'eSport.

Attention, l’information qui suit peut prêter à sourire, mais elle est on ne peut plus sérieuse. Dans un communiqué de presse publié le 23 janvier 2019, le studio GIANTS Software a officialisé la Farming Simulator League. Comme son nom le présage, il s’agit de l’entrée de sa franchise star — Farming Simulator — dans le monde de l’eSport.

Bâtie sur les fondations du Farming Simulator Championship, qui servait de terrain d’expérimentations en 2018, cette ligue s’articulera autour de dix tournois organisés en Europe — avec notamment des étapes à la gamescom et la Paris Games Week. Au total, GIANTS Software prévoit une dotation de 250 000 euros. Certes, nous sommes loin des 100 millions de dollars promis par Epic Games pour Fortnite ou des sommes atteintes pour le tournoi annuel majeur de Dota 2.

L’eSport est dans le pré

Série de jeux permettant de gérer une exploitation agricole, Farming Simulator fait, chaque année, le bonheur de Focus Home Interactive. La preuve en chiffres : le 7 décembre dernier, l’éditeur français annonçait avoir écoulé plus d’un million d’exemplaires de Farming Simulator 2019 en dix jours. Derrière les moqueries de ceux qui n’y jouent pas, il y a donc un vrai public et une communauté à présent suffisamment conséquente pour rêver de percer dans l’eSport.

En tout cas, GIANTS Software a le soutien d’Intel et de Logitech, deux partenaires reconnus qui légitimeront ses ambitions. « On a une opportunité unique. La gestion agricole compétitive est quelque chose que les gens adorent depuis des années, mais cela n’avait pas encore été fait dans l’eSport. Nous avons beaucoup de passionnés d’eSport dans l’équipe et ils sont pressés à l’idée de prouver que cette activité peut être à la fois amusante et compétitive », explique le CEO Christian Ammann, qui estime que les tournois seront plaisants à regarder.

Les équipes s’affronteront dans des matches à trois contre trois, articulés autour de diverses activités vues dans Farming Simulator 2019 et liées à la vie fermière. Y compris, peut-on l’espérer, des courses de tracteurs.

