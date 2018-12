Film de Noël réalisé par Steven Spielberg, Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet se refait une santé avec une version UHD mi-figue, mi-raisin.

La séance 4K du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Appartenant à la filmographie de Steven Spielberg, réalisateur qui n’est plus à présenter, Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet sort à temps au format UHD pour être posé sous quelques sapins de Noël.

Il reste maintenant à vérifier que la magie opère toujours pour ce long métrage sorti un 1er avril 1992. Poisson ou pas poisson ? La question mérite d’être posée.

Film LE FILM

Porté par un casting cinq étoiles (Dustin Hoffman, Julia Roberts et le regretté Robin Williams), Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet est une relecture intéressante du classique Peter Pan. Où Peter, devenu un adulte qui a tout oublié de ses aventures, est obligé de retourner au Pays imaginaire après l’enlèvement de ses enfants par le Capitaine Crochet.

Film d’aventure plus bavard que spectaculaire, Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet prend vite la forme d’une fable sur le passage à l’âge adulte et la perte de son âme d’enfant. On aime aussi le portrait de l’emblématique méchant, désabusé, suicidaire et en profonde crise sans sa némésis légendaire.

Image L’IMAGE : 3/5

Il y a toujours quelques craintes légitimes au moment d’insérer le Blu-ray UHD d’un film ancien comme Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet. Force est de reconnaître que le grain très prononcé ne joue pas en la faveur du film de Steven Spielberg. Omniprésent, il est parfois trop appuyé pour apprécier le spectacle à sa juste valeur malgré le cachet indéniable qui nourrit une image qui revit.

Si on met de côté cette granulosité assumée, on profite des quelques détails qui s’expriment beaucoup plus qu’avant (le gant de baseball, les rides de Wendy, la loge du Capitaine Crochet) et des couleurs qui respirent (elles sont plus chatoyantes). Le HDR vient donner de l’éclat aux sources lumineuses (parfois trop) et de la brillance aux métaux (le crochet du Capitaine Crochet). En bref, on navigue souvent entre deux eaux.

Son LE SON : 4/5

En passant par la case Blu-Ray UHD, Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet se paie un mixage Dolby Atmos (réservé à la version originale, comme trop souvent). Bien que la majorité du rendu soit frontal avec une belle mise en avant des nombreux dialogues, on tient à souligner les quelques effets 3D qui viennent du plafond.

On pense par exemple au message de l’équipage dans l’avion au début du long métrage ou encore à la voix et à la poudre de Fée Clochette, qui ne manque jamais de bouger un peu partout pendant qu’elle parle à Peter. Autant de gros plus immersifs pour passer un excellent moment en famille ou entre amis.

