Google continue de vous géolocaliser, par moment, quand vous avez désactivé la géolocalisation. Il est possible de tout désactiver, mais attention au fonctionnement de vos applications.

La géolocalisation, en soi, n’est pas un problème. Demandez à un service de cartographie par GPS ou une application de météo de ne pas vous géolocaliser et vous aurez du mal à trouver un itinéraire ou savoir automatiquement le temps qu’il fait dans une ville qui n’est pas la votre. C’est pour cela qu’une bonne interface dédiée à la vie privée permet généralement d’autoriser une par une les applications qui auraient la possibilité d’accéder à votre position. Problème : il semblerait que Google continue de vous géolocaliser, quand bien même « l’historique des positions » est désactivé sur votre compte.

Pourquoi ? La première raison est simple à comprendre : Google va servir l’utilisateur qui lui demande une géolocalisation depuis Maps ou la météo depuis l’application système. La deuxième raison est plus problématique : elle concerne la publicité et les recommandations personnalisées sur les recherches qui peuvent déclencher des résultats tout aussi personnalisés, par exemple par la géolocalisation d’un utilisateur. C’est comme cela que vous avez les résultats d’un cinéma à côté de chez vous plutôt que de n’importe quel cinéma quand vous cherchez les horaires d’un film sur Google. Mais c’est aussi comme ça qu’une requête peut déclencher une publicité pour un lieu proche de vous — cette donnée faisant partie de ce que Google vend.

Comment désactiver la géolocalisation

Cela dit, il reste possible de désactiver toutes ces recommandations et publicités personnalisées pour l’utilisateur si vous ne souhaitez vraiment pas que Google vous localise. Pour cela, ouvrez l’application Google sur iOS ou Android et trouvez ses paramètres. Ensuite, allez dans Comptes et confidentalité / Commandes Google relative à l’activité et désactivez Activité sur le Web et les applications et Historique des positions Google.

Cela vous permettra de vous passer de toute géolocalisation directement à la racine de votre compte. Vous pouvez également doubler ce paramètre en vérifiant, application par application, lesquelles ont accès à votre position. Cela se trouve généralement dans les paramètres de votre smartphone.

Attention : les services bloqués fonctionneront mal si la géolocalisation est au cœur de leur concept.