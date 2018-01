Un moddeur s'est une nouvelle fois penché sur Super Mario 64 afin de concocter une version à la première personne. Pas sûr que la vidéo vous donne vraiment envie d'y jouer...

Kaze Emanuar est un récidiviste. Et sa cible principale se nomme Super Mario 64. Il y a quelques semaines, il s’était fait rattraper par la police Nintendo après avoir imaginé un mode multijoueur en ligne pour une version émulée du jeu de plateforme.

Aujourd’hui, il nous présente une déclinaison très, très spéciale et déroutante du titre sorti initialement sur Nintendo 64. En effet, il s’est dit qu’il serait peut-être intéressant d’intégrer une option permettant d’incarner Mario à la première personne. Comme dans un FPS.

Pas besoin de VR pour avoir la nausée

Comme l’explique la vidéo de démonstration, la caméra s’efforce de suivre les mouvements de la tête de Mario de la manière la plus précise qui soit, le stick C pouvant ajuster légèrement au besoin. Sauf que le résultat est vraiment étourdissant et a de quoi donner la nausée aux plus sensibles, comme si le lendemain du réveillon n’était pas suffisant.

En tout cas, l’expérience a l’air d’être un sacré challenge : au-delà de l’appréhension moins bonne qu’en vue à la troisième personne, les décors disparaissent quand on est trop proche… On se retrouve donc avec cette impression de flotter dans les airs sous l’influence de substances illicites. Et on n’imagine pas ce que cela pourrait donner en réalité virtuelle.

Si vous pouvez toujours essayer ce mod baptisé First Person Mario 64 (à vos risques et périls), nul doute que Nintendo se chargera de le faire supprimer dans les jours à venir. Le constructeur n’aime pas trop quand on s’amuse avec sa propriété intellectuelle. Au moins, Kaze Emanuar nous aura permis de découvrir qu’on n’a pas vraiment envie de jouer à un Mario en vue à la première personne.