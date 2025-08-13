Lecture Zen Résumer l'article

L’éditeur Krafton et le développeur inZOI Studio ont annoncé la sortie de leur jeu de simulation de vie inZOI sur PlayStation 5 pour le début de l’année 2026.

Après son lancement en accès anticipé le 28 mars 2025 sur Microsoft Windows, le studio inZOI a indiqué que le jeu arrivera sur PlayStation 5 courant 2026. L’information a été partagée dans un message publié sur X le 13 août 2025, où le développeur a déclaré : « Notre équipe travaille dur pour vous offrir la meilleure expérience possible sur PS5. » Le studio coréen précise qu’une sortie sur Xbox Series est également envisagée, mais pas encore confirmée.

À la manière de la série Les Sims, bien installée depuis 25 ans, inZOI est une simulation de vie où vous modelez le monde et ses habitants selon vos envies et observez les histoires qui s’y déroulent. Le studio se démarque par l’utilisation de l’Unreal Engine 5 pour donner vie à son univers. Textures ultra-précises, animations naturelles, effets lumineux dynamiques, le monde virtuel gagne en profondeur visuelle, là où la licence d’Electronic Arts conserve un style plus stylisé et cartoon.

inZOI est prévu pour le début 2026 sur PS5 // Source : inZOI Studio

Des Sims à inZOI : la vie passe à la next-gen

Dans inZOI, vous pourrez prendre les rênes de villes, véritable terrain de jeu en monde ouvert, et les transformer à votre image. Vous aurez la possibilité de modifier la météo, repenser l’architecture, réaménager les rues et personnaliser chaque élément, du plan d’urbanisme aux moindres détails de la déco, tandis que votre avatar peut se personnaliser grâce à plus de 250 options. Plus sérieux que Les Sims, ici, pas de personnages qui s’épuisent dans une piscine ou de voisins qui débarquent chez vous à 3 h du matin, inZoi se veut une véritable simulation de vie.

Un bâtiment dans inZOI // Source : inZOI Studio

Côté gameplay, la philosophie change aussi : les Zoi ont leur propre personnalité, leur passé et leurs envies. Chaque Zoi évolue donc plus ou moins librement en fonction de sa personnalité et de son histoire. Les interactions donnent naissance à un écosystème imprévisible dans lequel émergent des rumeurs ou des tendances. Le jeu inclut également un mode à la première personne, afin de contrôler directement votre avatar. Vous pourrez piloter différents véhicules et suivre des carrières.

L’éditeur de personnage // Source : inZOI Studio

Il reste maintenant à découvrir comment le jeu se mani­pulera à la manette. Une bonne vieille souris paraît en effet l’outil idéal pour jouer à Dieu avec ces pixels photoréalistes. Reste à espérer que la jouabilité soit à la hauteur. Réponse en début d’année 2026.

