La série phare avec Audrey Fleurot, HPI, revient bientôt sur TF1 pour des adieux en fanfare. Voici ce qu’il faut savoir.

La série française la plus populaire au catalogue de TF1 et TF1+ est sans aucun doute HPI. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a plus très longtemps à attendre avant de revoir Audrey Fleurot dans le rôle de Morgane Alvaro, sur vos écrans.

Bruno Sanches et Audrey Fleurot dans HPI // Source : Philippe Leroux / Itinéraire productions / Septembre Productions / TF1

La date de HPI, saison 5

La saison 5 de HPI démarre le jeudi 15 mai sur TF1. La série sera également disponible sur la plateforme de streaming TF1+. Il y aura 8 épisodes, en tout.

Le calendrier de diffusion n’a pas encore été annoncé, mais il y a fort à parier que la saison soit diffusée à raison d’un épisode par semaine.

Casting, histoire… À quoi s’attendre pour la saison 5 ?

La saison 5 de HPI sera le pinacle de la relation entre Morgane Alvaro et Adam Karadec, puisqu’à la toute fin de la saison 4, les prières de Morgane étaient exaucées : elle apprenait que Karadec était bel et bien le père de son enfant. Alors qu’elle perdait au même moment sa maison, celui-ci acceptait de l’accueillir — avec tous ses enfants — chez lui.

Dans le pitch officiel de la saison 5, on apprend qu’« à peine Morgane et Karadec commencent-ils à trouver un équilibre dans leur nouvelle vie de parents, que celui-ci se retrouve menacé par une irrésistible attirance entre eux ». Le chaos sera donc au rendez-vous.

Tout le casting principal sera bien évidemment de retour : Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Bérangère McNeese, Marie Denarnaud et Cypriane Gardin, notamment.

La saison 5 signe-t-elle la fin de HPI ?

La saison 5 de HPI est la dernière, c’est officiel depuis un certain temps. Audrey Fleurot veut à tout prix éviter « la saison de trop », avait-elle expliqué en 2024, lors du festival Séries Mania. Mehdi Nebbou, l’interprète de Karadec, était du même avis : « On aimerait bien que ça finisse au top, avec panache et fantaisie, plutôt que cela se dilue dans le temps. »

Toutefois, ce n’est pas vraiment une fin définitive. Dans un entretien au Parisien, le patron de Mediawan, la boîte de production mère de HPI, a laissé entendre que des projets de suite étaient envisagés. Mais pas une saison 6, plutôt un « prolongement différent ». Plus encore, dans TV Magazine, il renchérit : « Il ne s’agit pas du tout d’arrêter la série, mais de fermer un chapitre. » Parmi les possibilités, on peut évoquer un film au cinéma, à la manière de ce qui est envisagé pour Dix Pour Cent depuis un certain temps.

Mais plus simplement, il y a aussi l’hypothèse de plusieurs téléfilms événementiels. Une stratégie toujours aussi populaire à la TV française puisque Clem, Alice Nevers ou encore Candice Renoir ont adopté ces téléfilms. Une saison supplémentaire, dans un avenir lointain, ne semble pas exclue non plus.

