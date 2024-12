Lecture Zen Résumer l'article

Un nom qui rejaillit d’outre-tombe, et qui remonte à l’aube de Star Wars. Voilà ce qu’a proposé la série Skeleton Crew avec son troisième épisode. Un nom très ancien, qui a pratiquement un demi-siècle, et qui n’est pas tout à fait anodin dans le lore de la saga.

Qui dit nouvelle série Star Wars, dit nouveaux personnages, indications de lieu et espèces intergalactiques. Skeleton Crew n’y échappe pas. Depuis le premier épisode, les noms pleuvent : Wim, Neel, Fern, KB, At Attin, SM-33, Jod Na Nawood ou encore Kh’ymm, pour n’en citer qu’une poignée. Mais l’un d’entre eux possède une résonance particulière.

Attention, la suite contient des spoilers concernant Skeleton Crew.

Crimson Jack, un nom ressorti d’outre-tombe

Ce nom, c’est celui de Crimson Jack. Il ne vous évoque peut-être rien, mais il n’est pas rien dans l’univers de la saga galactique. En effet, cette mention, faite lors de la diffusion de l’épisode 3 de Skeleton Crew, est une référence assez pointue à un personnage qui existe dans le lore depuis pratiquement le tout début de Star Wars.

C’est en effet le 11 octobre 1977, soit à peine plus de quatre mois après la sortie d’Un nouvel espoir, le 25 mai de la même année, que Crimson Jack fait ses grands débuts. Non pas au cinéma, non pas à la télévision, mais dans une bande dessinée américaine. Un comics. Et c’est de l’édition n°7 de la série Star Wars dont on parle.

Crimson Jack et Hans Solo. // Source : Marvel Comics

On parle donc d’un nom qui approche désormais le demi-siècle d’existence. Dans Skeleton Crew, Crimson Jack s’avère être un pseudonyme utilisé par Jod Na Nawood (et qui semble en mobiliser encore un autre, Silvo, s’il s’agit bien du mystérieux capitaine casqué). Mais dans le comic, Crimson Jack est bel et bien un personnage à part entière.

L’anecdote ne s’arrête pas là. D’une certaine façon, on pourrait dire que c’est Marvel qui a permis à ce nom d’accoucher, puisque c’est la maison d’édition Marvel Comics qui a publié cette BD à l’époque. Mais la gestation en elle-même est surtout à mettre au crédit des scénaristes Roy Thomas et Howard Chaykin (également dessinateur).

Skeleton Crew convoque donc pour les besoins de sa narration un nom qui a plus de 47 ans d’existence, plutôt inconnu des fans. Mais cette invocation n’est pas si absurde, quand on connait l’histoire de Crimson Jack. L’intéressé s’avère en effet être un pirate. Ça tombe bien : Skeleton Crew adore les pirates.

Jugez plutôt. Dans le comic, Crimson Jack s’est illustré en capturant Han Solo et Chewbacca, peu après les évènements d’Un nouvel espoir. Les deux héros désiraient rembourser leurs dettes à Jabba le Hutt, mais sont tombés juste avant sur la bande dirigée par Crimson Jack. Les flibustiers en ont profité pour piquer la récompense accordée par la rébellion.

Crimson Jack est donc aussi un pseudonyme utilisé par Jod Na Nawood (Jude Law). // Source : Lucasfilm

Crimson Jack, nouvelle version et, surtout, canon pour le lore de Star Wars

Crimson Jack est un personnage que l’on retrouvera ensuite dans plusieurs autres éditions de la série de BD de Marvel Comics (dans les numéros 9, 11 à 15, et 37), et mentionné dans un roman appelé Vauriens. Toute l’histoire du pirate peut être retrouvée sur des sites de fans, comme Wookiepedia. Il est à noter que ce récit n’est plus canon depuis 2014.

Mais il existe aussi une deuxième version de Crimson Jack, née le 2 février 2022, là encore grâce à Marvel Comics. Dans la mini-série Halcyon Legacy, composée de cinq numéros, on y suit le personnage, qui est une fois encore un pirate. Cette fois, plus de Han ni de Chewie dans l’équation, mais un tout autre récit se déroulant lors de la troisième trilogie.

Crimson Jack 2.0. // Source : Marvel Comics

Ici, le gredin souhaitait toucher une prime lancée par le Premier Ordre (qui est la structure politico-militaire qui a succédé à l’Empire galactique, après son effondrement). Crimson Jack avait découvert l’émission d’un contact par radio adressé à la résistance. Son histoire, officielle cette fois, est aussi évoquée sur des sites de fans.

En se basant sur la chronologie officielle, on peut donc considérer à ce stade que Jod Na Nawood est le premier à avoir employé le nom de Crimson Jack comme pseudonyme, et cela trente ans avant Crimson Jack lui-même… Cela, alors que le Crimson Jack « canon » de Star Wars est évidemment inspiré du Crimson Jack « Légendes », dont les péripéties sont antérieures. Vous suivez ?

