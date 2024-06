Lecture Zen Résumer l'article

Cette semaine, on vous fait découvrir deux jeux de rôle un peu particuliers : Mon premier jeu de rôle pour les tout petits et Fabula Ultima pour les fans de JRPG.

Une fois n’est pas coutume, pas de jeu de société cette semaine. À la place, on vous propose deux jeux de rôle qui sortent un peu de l’ordinaire.

Mon premier jeu de rôle

Comme l’indique son titre, Mon premier jeu de rôle s’adresse à des novices en la matière. En fait, il est même spécialement conçu pour initier les tout petits, à partir de 4-5 ans.

Source : Don’t Panic Games

Tout est ainsi fait pour attirer les enfants : des règles toutes simples (il n’y en a pour ainsi dire quasiment pas), des illustrations toutes mignonnes, et surtout des fiches à découper pour les héros qu’ils incarnent, leurs petits compagnons, les monstres qu’ils affrontent, les défis qu’ils affrontent, etc. Et ils peuvent ensuite colorier ces fiches à leur guise.

Source : Don’t Panic Games

Un élément très malin est inclus dans le livret : une petite lanterne à découper, que le narrateur donne à l’enfant qui est en train de faire une action. Les autres doivent l’écouter et attendre leur tour pour jouer. Tout le monde joue à son rythme, même les plus introvertis. Une très chouette idée.

Deux aventures sont incluses dans le livre de base, et des extensions existent déjà : Le manoir hanté, une nouvelle aventure, Abécédaire fantastique, pour apprendre à tracer des lettres en découvrant divers éléments de jeux de rôle, et Coloriages du donjon, pour s’amuser à colorier des petites mises en scène typiques.

En bref Mon premier jeu de rôle Voir la fiche 14,90 € sur Philibert On a aimé Des règles toutes simples

Les fiches à découper et colorier

Le principe de la lanterne : chacun joue à son rythme

Fabula Ultima

Fabula Ultima vous propose de vivre des aventures inspirées des jeux de rôles japonais sur consoles. Les fameux JRPG (Japanese role-playing game) : Final Fantasy, Dragon Quest, les séries Tales ou Mana, etc. Que des noms qui font rêver.

Comme dans ces derniers, les histoires se concentrent sur l’opposition entre les héros, les joueurs, et un puissant antagoniste, le grand méchant, le boss final. Différentes inspirations d’univers sont proposées : High Fantasy, Natural Fantasy, Techno Fantasy, selon ce que votre groupe de joueurs préfère, et selon vos accointances avec leurs penchants vidéoludiques.

Source : Don’t Panic Games

Sans rentrer dans les détails, le livret de règles regorge de références à différents principes qu’on retrouve dans la majorité des JRPG : un monde en conflit, rempli de mystères, des héros qui n’obéissent à aucune règle réaliste, des liens forts entre les personnages, etc.

Surtout, les personnages ne peuvent pas mourir. Arrivé à 0 point de vie, on peut se rendre, avec des conséquences plus ou moins graves, selon le contexte et la décision du meneur de jeu, ou alors se sacrifier. Le personnage donne alors sa vie pour le groupe, dans un dernier acte héroïque pour rendre le monde meilleur. N’hésitez pas à en faire des tonnes pour que cette scène soit mémorable. Puis, vous incarnez un autre personnage qui rejoint le groupe.

Source : Don’t Panic Games

L’ouvrage est très bien fait. Les règles sont claires, et assez simples à appréhender. Les illustrations, malheureusement trop peu nombreuses, sont magnifiques et mettent immédiatement dans l’ambiance. On regrette par contre qu’aucun univers n’y soit proposé, ni aucun scénario. Une petite extension, Appuyez sur start, sous forme d’un petit livret, est proposée et fait office de scénario d’introduction, de tutoriel. On espère que d’autres vont suivre.

En bref Fabula Ultima Voir la fiche 39 € sur Cultura On a aimé Des règles accessibles

Vivre des aventures à la sauce JRPG : on adore !

Les illustrations… On a moins aimé … mais trop peu nombreuses

Une seule aventure pour l’instant : y aura-t-il d’autres scénarios ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.