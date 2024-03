[Deal du jour] Si vous avez la place et l’envie de décorer votre intérieur, un beau set Lego est une bonne solution. Le Phare Motorisé est un modèle tout trouvé, surtout en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce set Lego ?

Le Phare Motorisé est vendu 299,99 € sur le site de Lego. Il est en ce moment proposé au prix avantageux de 223,99 € sur le site de Cdiscount.

C’est quoi, ce Lego ?

Le Lego Phare Motorisé est, comme son nom l’indique, un set motorisé. Le phare comprend en effet un petit moteur et un câble avec des lampes, afin d’éclairer et de faire tourner le faisceau lumineux du phare, ainsi que d’éclairer la cheminée de la maison attenante au phare. Le tout fonctionne sur piles. Le deux bâtiments reposent sur un rocher superbement détaillé qui abrite aussi une grotte où repose un trésor de pirate.

Le set s’accompagne des minifigurines du marin dans son canot et du gardien. Pour leur tenir compagnie, vous retrouverez une mouette et surtout un chat, indispensable à la vie en solitaire.

Le Lego Phare est un grand set de 54 cm de haut // Source : Lego

Est-ce que ce Phare en Lego vaut le coup à ce prix ?

223 €, cela reste un prix élevé pour un Lego principalement à exposer. Mais si vous attendiez une baisse de prix pour mettre la main dessus, ou que vous avez simplement une passion pour les phares, les 75 € d’économies sont bienvenus ! Cette réplique mesure plus de 54 cm de haut, 25 cm de large et 25 cm de profondeur. Si vous l’exposez, vous pourrez admirer l’intérieur grâce à un panneau pivotant. Bien que Lego recommande ce set pour les adultes, les plus jeunes fans de briques peuvent parfaitement construire ce set, à condition de les accompagner dans le montage.

Ils pourront aussi s’amuser à créer des histoires, grâce aux nombreux détails minutieux. Les éléments à l’arrière de la tour du phare se retirent pour découvrir les escaliers qui mènent au sommet. Il en va de même pour le toit de la petite maison. La grotte et les minifigurines sont autant d’éléments qui incitent à jouer avec ce set, à condition de faire attention.

