Resident Evil 2 rejoint les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium en janvier. Ainsi que huit autre titres.

Sony ne change pas ses bonnes vieilles habitudes en 2024. Il dévoile d’abord les titres gratuits pour tous les abonnés PlayStation Plus. Puis le constructeur japonais annonce la sélection de jeux qui rejoindront les catalogues Premium et Extra (les deux options les plus chères du service).

En janvier, les nouveautés sont emmenées par Resident Evil 2, remake d’un survival-horror culte.

PlayStation Plus Premium en janvier 2024 // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en janvier 2024

Resident Evil 2 (PS4, PS5)

Resident Evil 2 est un jeu d’horreur culte. Il l’est tellement que Capcom a décidé de proposer un remake, jamais très loin de l’hommage. Une bonne occasion pour celles et ceux qui auraient loupé l’opus original de s’offrir quelques frissons bien sentis.

8/10 Resident Evil 2 Lire le test 25,93 € sur Amazon Points forts L’ambiance plus sombre que jamais

On peut enfin tirer en bougeant dans RE2

Une aubaine pour découvrir cette pépite Points faibles Plus hommage que remake

Cinq balles dans la tête ne suffisent pas toujours

Graphismes actuels, mais gameplay daté

Tiny Tina’s Wonderlands – Edition Next-Level (PS4, PS5)

Vous avez envie de vous vider la tête sans trop réfléchir ? Bienvenue dans Tiny Tina’s Wonderlands, un jeu de tir décomplexé dans lequel on ne cesse de ramasser du butin pour devenir de plus en plus fort. C’est bourrin, mais jouissif.

LEGO City Undercover (PS4)

Aussi étonnant que cela puisse paraître, LEGO City Undercover s’apparente à un jeu GTA avec des briques (le ton irrévérencieux en moins bien sûr). Dans le costume d’un bonhomme en Lego, on arpente librement une ville et on remplit des missions. Parfait pour les plus jeunes (ou les grands enfants).

Vampire: The Masquerade – Swansong (PS4, PS5)

En dépit de finitions à revoir, Vampire: The Masquerade – Swansong a de qualités pour nous faire succomber avec sa narration dense et captivante. Le jeu est basé sur un jeu de rôle créé par Mark Rein-Hagen et publié en 1991.

6/10 Vampire: The Masquerade – Swansong Lire le test 46,63 € sur Amazon Points forts Écriture généreuse

Trois personnages intéressants

L’univers Vampire: The Masquerade Points faibles Mécaniques de gameplay un peu opaques

Progression trop lente

Finitions à revoir

Mais aussi :

Hardspace: Shipbreaker (PS5)

Just Cause 3 (PS4)

Session: Skate Sim (PS4, PS5)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4)

Surviving the Aftermath (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en janvier 2024

Rally Cross (PS4, PS5)

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace (PS4, PS5)

Street Fighter: 30 th Anniversary Collection (PS4)

Anniversary Collection (PS4) Legend of Mana (PS4)

Secret of Mana (PS4)

