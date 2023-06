Amazon continue de couvrir les abonnés Prime de cadeaux. En juin 2023, on pourra récupérer 13 jeux vidéo.

L’abonnement Amazon Prime est particulièrement connu pour deux services : les livraisons rapides et l’accès à la plateforme Prime Video. Mais, d’autres bonus sont prévus quand on souscrit : ainsi, Amazon offre tous les mois des jeux vidéo.

Et l’on parle d’une petite dizaine de titres à récupérer à chaque fois. Il y a de tout, y compris quelques oldies.

Amazon Prime Gaming en juin 2023. // Source : Amazon

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois).

Les 13 jeux offerts en juin 2023 sur Amazon Prime Gaming

1er juin : Sengoku 2

Dans ce beat them all, on doit traverser diverses époques pour battre le monarque des ténèbres.

1er juin : Mutation Nation

Un vil personnage transforme les gens en mutants. Heureusement qu’un duo de courageux est là pour sauver la ville.

8 juin : Soccer Brawl

C’est comme le foot, sauf que tous les coups sont permis.

8 juin : Over Top

Un jeu de course effréné, où la variété des parcours est appréciable.

15 juin : The Super Spy

Il faut se frayer un chemin dans un grand bâtiment, à l’aide de ses poings, de ses pieds et de ses armes.

15 juin : Top Hunter

Des pirates de l’espace visent la domination totale. À vous de les stopper.

15 juin : SteamWorld Dig 2

Comme son nom l’indique, il faut creuser dans SteamWorld Dig 2. Il y a des richesses en dessous, mais pas seulement.

22 juin : Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Un jeu de rôle culte, tiré de la licence Donjons & Dragons et présenté dans sa version améliorée. Attention, la durée de vie est conséquente.

22 juin : Autonauts

Le but du jeu est simple : coloniser une planète en puisant dans ses ressources naturelles, puis viser l’automatisation. Pour les férus de gestion, c’est top.

22 juin : Revita

Qui n’a jamais rêvé de moissonner des âmes pour vaincre des ennemis ?

29 juin : Roguebook

Un deckbuilder.

29 juin : Once Upon a Jester

Un jeu où on incarne un bouffon dont le rêve est de devenir la tête d’affiche du spectacle théâtral royal. Original.

29 juin : Gems of Destiny: Homeless Dwarf

L’histoire du nain Axel, qui doit créer une nouvelle ville pour lui et ses amis.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

