Une joueuse ou un joueur confirmé aide, tant bien que mal, un ou une joueuse beaucoup moins expérimentée. Voilà notre nouveau format Twitch, qu’on a appelé sobrement « J’te carry ». C’est ce jeudi à 10h30 !

Cela vous est déjà arrivé : vous voulez montrer votre jeu vidéo préféré à un proche, qui n’en a jamais entendu parler. Forcément, lorsque vous commencez à jouer ensemble, pendant que vous survolez avec aisance les premiers niveaux, évitant les pièges sans prendre le moins dégât… votre ami, lui, galère. Alors, dans votre grande bonté, vous allez l’aider, lui transmettre tous vos conseils : vous allez le carry.

C’est exactement ce qu’il va se passer tout à l’heure sur le compte Twitch de Numerama. Mon collègue, Julien Lausson, adore jouer à Hadès et connaît le jeu comme le fond de sa poche. Moi… pas vraiment.

Venez voir la première de notre émission J’te carry sur Twitch

À partir de 10h30 et jusqu’à midi, on vous présente sur Twitch la première émission de notre format, J’te carry, où une personne aguerrie essaie de garder en vie un jeune débutant.

On vous attend pour le live ! // Source : Numerama

Pendant quelques heures, sur Twitch, Julien et moi allons jouer ensemble à la version Twitch d’Hadès. Julien va tenter de m’apprendre toutes les astuces nécessaires pour assurer ma survie (pendant au moins quelques minutes, j’espère) dans le monde d’Hadès.

Pour l’aider dans cette tâche, il y aura (on l’espère) vous, le chat. N’hésitez pas à venir nous vous en live, et à nous prodiguer vos meilleurs conseils et à nous encourager à travers les salles d’Hadès (et à vous abonner à notre chaîne si vous nous aimez bien). À tout à l’heure en live !

