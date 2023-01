Bientôt la Saint-Valentin : que diriez-vous de jouer à une comédie romantique sur un plateau ? Ça tombe bien, notre jeu de société de la semaine est Fog of Love.

Les meilleurs moments de votre vie sont en train de se jouer. Pour cause, vous venez de rencontrer votre âme sœur. Mais, comme dans toute relation, elle connaîtra des hauts et des bas, les intentions des deux partenaires pourront diverger, des situations embarrassantes se présenteront… Parviendrez-vous à sauver votre couple, ou cette histoire se finira-t-elle par une rupture ?

On commence par créer son personnage : son sexe, trois traits de caractère, une profession (musicien, athlète, boulanger, etc.), et trois caractéristiques imposées par notre partenaire, ces petits plus qui l’ont fait craquer (grain de beauté, épaules larges, dents de travers — parce que pourquoi pas —, etc.).

Une partie en cours. // Source : Blackrock Games

Les professions et caractéristiques influent sur notre personnalité, définie par six facettes : discipline, curiosité, extraversion, sensibilité, bienveillance et sincérité. Des pions placés d’un côté (+) ou de l’autre (-) de chaque facette indiquent le niveau.

Les traits de caractère quant à eux définissent en quelque sorte notre objectif de vie, ce vers quoi on tend pour être heureux. Certains sont personnels, d’autres communs, à réaliser ensemble par les deux partenaires.

Une partie est définie par un scénario, une histoire d’amour, découpé en chapitres. Chaque scénario présente quelques ajustements propres et des cartes spécifiques.

Oups… un exemple de scène.

À tour de rôle, les partenaires jouent une carte scène. Elles sont gentilles au début, puis deviennent sérieuses, voire dramatiques à mesure que la partie avance. Chaque scène pose une question ou présente une situation, avec plusieurs dénouements. Parfois, les deux joueurs doivent réagir, parfois seulement l’un des deux. Puis, selon les réponses données, on place plus ou moins de jetons sur les facettes, d’un côté ou de l’autre. Interviennent aussi des secrets, qui ne sont pas révélés tout de suite, des réactions pour réagir à une autre scène, des événements spéciaux, etc.

Toutes ces actions font évoluer notre niveau de satisfaction, notre bonheur, qui permet de déterminer si, oui ou non, on est heureux à la fin de la partie. Celle-ci survient après le dernier chapitre du scénario. Chaque partenaire dévoile une carte destin qu’il a conservée en cours de partie, et ajuste sa satisfaction et ses niveaux de personnalité selon que ses objectifs de vie sont atteints ou pas.

Et vous saurez alors qui aura le mieux réussi à se dépatouiller dans cette relation, en couple… ou chacun de son côté.

Pourquoi jouer à Fog of Love ?

Source : Blackrock Games

Les « jeux » à jouer en couple sont, au mieux, totalement insipides, ou, au pire, des excuses fallacieuses pour confondre ludique et lubrique. Mais ça, c’était avant l’arrivée de Fog of Love et sa thématique complètement originale.

Pour être précis, il n’est pas obligatoire d’être en couple pour y jouer, il peut tout à fait se pratiquer entre amis. Simplement, le jeu prend une dimension supplémentaire quand on joue avec son ou sa partenaire. Il n’est alors pas facile de dissocier les choix qu’on fait prendre à son personnage, de ceux qu’on aurait faits nous, dans la vraie vie. Notons également que, malgré ce que pourrait laisser penser la couverture et les couleurs utilisées, Fog of Love est ouvert à toutes les orientations sexuelles.

Mais, surtout, derrière ce thème inédit se cache un vrai jeu de société, pas un simple coup marketing. L’un des aspects les plus importants vient de sa dimension coopérative… mais pas trop. En effet, il faut réussir à combler au mieux ses attentes propres, personnelles, mais aussi celles de votre couple. Il faut arriver à deviner, petit à petit, les intentions de votre partenaire. Peut-être sont-elles compatibles avec les vôtres… mais peut-être pas. Il faut opérer des choix, garder un équilibre ou privilégier l’une des voies. Et, surtout, décider de rester ensemble à la fin de la partie, ou se séparer.

Exemples de traits de caractère.

Les parties se jouent soit en mode « jeu de rôles », dans lequel vous incarnez vos personnages, vous leur donnez vie, vous parlez à leur place, ou de manière plus posée, et vous lisez alors simplement les cartes.

Outre le tutoriel, la boîte contient trois autres histoires d’amour. Et, contrairement à un jeu d’enquête ou un escape game, il est tout à fait possible de les rejouer à l’envi. Toutes les situations de départ sont différentes les unes des autres, tout comme le déroulement de la partie en elle-même, selon les cartes qu’on pioche.

La version originale du jeu est sortie depuis 2017, alors que son adaptation en français vient tout juste d’arriver. Si le succès est au rendez-vous, peut-être aurons-nous la chance de voir arriver les quelques extensions déjà publiées en anglais. Dont notamment la toute dernière, dans laquelle notre couple se retrouve… confiné !

Bref, à quelques jours de la Saint-Valentin, Fog of Love est un cadeau original pour passer des moments ludiques et complices avec votre amoureuse ou votre chéri. Peut-être même, qui sait, un terrain d’expérimentation pour tester sa réaction à telle ou telle situation, avant de l’appliquer, ou non, à la vie réelle, pour faire durer votre couple plus longtemps que son homologue dans le jeu… Mais n’oubliez pas, ce qui se passe dans un jeu, reste dans le jeu !

Fog of Love est un jeu de Jacob Jaskov

Illustré par Mike Højgaard

Édité par Blackrock Games

Pour 2 joueurs à partir de 16 ans

Pour des parties d’environ 60 à 120 minutes

Au prix de 40,50 € chez Philibert

Le verdict Fog of Love Voir la fiche 40 € sur Philibert On a aimé Vraiment original

Idéal pour jouer en couple (mais pas que)… à un vrai jeu

Seulement quatre scénarios… On a moins aimé … mais rejouables

Manque d’illustrations

Aidez-nous à construire l’avenir de Numerama en répondant à cette enquête !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.