Brian Chesky, le PDG de la célèbre plateforme de location de logements, a décidé d’instaurer une forme de télétravail permanente et sans frontières pour ses employés.

Brian Chesky, le géant de la location Airbnb, a annoncé le jeudi 28 avril 2022 dans une interview accordée au Time, qu’il souhaitait permettre à ses employés de travailler définitivement à distance, depuis n’importe quel endroit dans le monde et sans que cela n’interfère sur leurs salaires, même s’ils changeaient de pays.

Brian Chesky est désormais convaincu qu’il n’y aura plus de retour au bureau après la pandémie. Selon lui, et durant les dix prochaines années, la plupart des entreprises seront amenées à adopter une forme similaire de travail à distance : « Le monde est devenu plus flexible. Notre entreprise ne se serait pas remise aussi rapidement de la pandémie s’il n’y avait pas eu des millions de personnes travaillant chez Airbnb.»

Brian Chesky // Source : Stuart Isett

« Le bureau tel qu’on le connaît, c’est fini »

Au début, l’entreprise avait demandé à ses employées de réintégrer les locaux et les bureaux d’Airbnb au plus tard en septembre 2022. Mais, en janvier dernier, le PDG d’Airbnb Brian Chesky avait annoncé lui même sa conversion vers le « nomadisme numérique », un concept qui désigne les travailleurs qui choisissent d’opérer et de travailler indépendamment de leur lieu de travail. Pour rappel, et comme relayé par le New York Times, la société américaine avait lancé le programme « Partout chez vous, avec Airbnb » en 2021 et avait déjà l’idée de proposer à quelques personnes des voyages autour du monde pendant un an–tout en leur offrant la possibilité de télétravail intégralement dans des logements proposés par la plateforme.

Dans son interview, Brian Chesky se dit convaincu que travailler au bureau n’est pas une nécessité (sauf pour certains métiers), bien au contraire : « Je pense que le bureau tel qu’on le connaît, c’est fini. C’est une sorte de forme anachronique. Il vient d’un âge pré-numérique. Si le bureau n’existait pas, je me demande si nous l’aurions inventé. Et si nous l’avions inventé, dans quel but l’aurions-nous fait ? Il est évident que les gens continueront à se rendre dans les hôpitaux pour travailler, à se rendre dans les cafés pour travailler — ces espaces sont tout à fait logiques. Mais je pense que pour quelqu’un dont le travail se fait sur un ordinateur portable, la question est de savoir : à quoi sert un bureau.»

Le PDG et cofondateur d’Airbnb poursuit son discours en insistant sur le fait que, cette initiative « de travailler à la maison » ne sera pas obligatoire. les employés pourront tout de même se réunir au bureau s’ils le souhaitent : « La solution va être vraiment hybride, pas trois jours au bureau. Il s’agira de faire preuve d’une flexibilité totale, puis de se réunir de manière immersive lorsque vous en aurez besoin. C’est ainsi que la plupart des entreprises de la tech vont fonctionner. Et je crois que presque toutes les entreprises seront des entreprises technologiques dans 10 ans. La technologie va tellement proliférer que chaque entreprise aura l’impression d’être une entreprise technologique. Il y aura encore quelques entreprises analogiques — il y aura encore des cafés. Mais même les entreprises de médias sont en train de devenir des entreprises technologiques ; tout converge.»

Depuis le 29 avril 2022, Brian Chesky avait partagé sur son compte Twitter toutes ces nouvelles mesures concernant ce projet d’envergure. Les employés de l’entreprise pourront désormais travailler depuis n’importe quel endroit, y compris (jusqu’à trois mois) à l’étranger : « Vous pouvez déménager n’importe où dans le pays comme de San Francisco à Nashville, et votre rémunération ne changera pas. »