Un nouveau service en ligne est en cours de déploiement : Thésée. Son but ? Permettre aux victimes d’une escroquerie en ligne de déposer plainte directement sur Internet.

Les Françaises et les Français disposent désormais d’un nouveau service pour dénoncer des escroqueries en ligne. C’est en effet à partir du 15 mars 2022 que se déploie la plateforme Thésée (acronyme de Traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries), dans une version bêta. Elle était expérimentée depuis le 17 octobre 2021.

Porter plainte en ligne en cas d’escroquerie sur Internet

Avec ce nouveau service, les internautes peuvent signaler une « e-escroquerie » sans besoin de se déplacer dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. C’est en somme un dépôt de plainte en ligne. Dans un premier temps, les effectifs de Thésée se composent de 17 agents, chargés de valider les plaintes et de lancer les premières investigations.

Les situations prises en charge par Thésée sont les suivantes :

le chantage en ligne (comme le chantage à la webcam pour avoir vu un site pornographique) ;

les rançongiciels (ransomwares) ;

l’escroquerie à la petite annonce ;

les fraudes liées aux sites de vente ;

le piratage de messageries électroniques et instantanées (webmails, réseaux sociaux, etc.) ;

l’escroquerie à la romance (romance scam), qui consiste à gagner l’affection d’une personne sous une fausse identité, afin de lui soutirer de l’argent.

Dans une présentation survenue le 7 mars au ministère de l’Intérieur, dédiée à sa transformation numérique, il était annoncé que Thésée pourrait traiter en tout une dizaine de modes opératoires. L’accès se fera depuis le site Service-Public.fr, qui est le portail général proposé à la population pour ses interactions avec l’administration.

Expérimentation de la plainte en ligne pour les e-escroqueries : nous lançons le 15 mars prochain la plateforme THESEE, qui permettra aux usagers de déposer une plainte en ligne sans avoir à se déplacer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. 👇 pic.twitter.com/IZ1LVKiWIv — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 7, 2022

L’internaute devra effectuer une recherche sur cette plateforme, qui lui proposera alors la possibilité de porter plainte via Thésée, si sa situation correspond aux cas de figure que ce nouveau service est capable de prendre en charge. Si c’est le cas, il faudra ensuite s’authentifier avec FranceConnect, qui est le système de connexion centralisé pour les démarches en ligne.

L’internaute a 30 jours pour finaliser sa plainte. Au-delà, sa requête sera annulée et il faudra recommencer la procédure. Si celle-ci est validée par les agents, elle sera passée à la moulinette de divers outils d’analyse pour procéder à des recoupements et coordonner le travail d’enquête. L’internaute est prévenu en cas de validation ou de rejet de la plainte.

Le site du service public français.

Thésée est l’un des derniers développements du ministère de l’Intérieur au profit de la prise en charge des victimes. Outre cette plateforme, une application mobile « Ma sécurité » a été annoncée pour Android et iOS. Celle-ci intègre tous les services de police et de gendarmerie : les numéros d’urgence, les démarches en ligne, les outils de signalement, des conseils, etc.

Par ailleurs, à la fin de l’année 2022, le ministère prévoit le lancement du service « Visioplainte ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’un service qui permet de déposer une plainte en visioconférence, en se filmant avec une webcam (de son ordinateur ou de son smartphone). La plateforme sera là encore liée à FranceConnect, afin de pouvoir identifier les victimes.