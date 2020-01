Que vous ayez déménagé, réalisiez votre première inscription sur les listes électorales ou que vous souhaitiez simplement vérifier votre situation avant les élections municipales de 2020, l'administration fournit tous les outils utiles pour faire vos démarches en ligne.

Les élections municipales de 2020, qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains, se traduiront par un important renouvellement des maires. En effet, il apparaît que près d’un édile sur deux n’envisage pas de se représenter pour un nouveau mandat de six ans, en particulier dans les petites communes. C’est le signe d’un renouvellement des effectifs, mais aussi le témoin d’un certaine forme de renoncement.

Ces élections municipales seront aussi l’occasion pour de nombreux jeunes, qui ont atteint la majorité depuis 2014, de se positionner politiquement au plan local, en se prononçant directement sur le devenir de leur commune. Mais pour cela, encore faut-il s’assurer de sa bonne inscription sur les listes électorales. Fort heureusement, il est facile de contrôler sa situation auprès de l’administration, grâce à un site dédié.

Vérifier sa situation électorale

Pour savoir si vous êtes en situation de voter aux élections municipales de 2020, vous pouvez consulter les fichiers de votre commune (ou de votre consulat si vous êtes à l’étranger) et ainsi entreprendre d’éventuelles démarches administratives s’il y a la moindre anomalie. Vous devrez renseigner plusieurs éléments ayant trait à votre état civil, ainsi que la commune dans laquelle l’inscription est censée être faite.

Si vous êtes en règle, le site vous retourne quelques informatiques pratiques, comme le bureau de vote auquel vous êtes rattaché ou rattachée, avec son adresse. Prenez garde à remplir avec exactitude chaque champ demandé, sinon le site pourrait ne pas réussir à vous retrouver. Si malgré cela, aucune information pertinente ne sort, l’administration vous conseille de prendre contact avec la mairie.

Première inscription sur les listes électorales

Pour les personnes qui ne figurent pas encore sur les listes électorales, il est tout à fait possible de régulariser votre situation en ligne. Un site dédié existe, accessible en se servant de votre accès France Connect (concrètement, vous pouvez accéder à divers sites du service public en utilisant votre identifiant et votre mot de passe liés au site des impôts, de l’assurance maladie ou encore de La Poste).

Une fois connecté, vous devrez remplir plusieurs formulaires (commune concernée, état civil, adresse postale) et fournir des pièces justificatives (recto/verso de la carte nationale d’identité, justificatif de domicile). Cet envoi peut être fait de manière électronique ou par la voie postale. Ne tardez pas : les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 7 février 2020.

Indiquer un changement de commune

Si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales, mais que vous avez déménagé et que vous n’avez pas eu l’occasion d’actualiser vos informations, vous pouvez là aussi tout faire en ligne. Le processus est similaire à la première inscription : connectez-vous sur le site dédié et suivez les consignes, que vous restiez dans la même ville, que vous vous trouvez dans une autre commune ou que vous revenez de l’étranger.

Selon les cas de figure, vous devrez préciser de quelle ville vous venez (ou quel pays vous quittez, si vous retournez en France) et fournir également deux documents, à savoir une copie de votre carte nationale d’identité et un justificatif de domicile. Si vous n’avez pas tout sous la main, le site permet de mettre en pause la procédure et de la reprendre plus tard, au moment de votre choix.