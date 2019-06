Le gouvernement lancera bientôt le site oups.gouv.fr pour répertorier les erreurs les plus courantes dans les déclarations à l'administration.

Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics, a annoncé sur Twitter que oups.gouv.fr sera lancé ce mardi 4 juin. Si son nom prête à sourire, ce site a un objectif très sérieux : recenser les principales difficultés rencontrées par les français dans leurs déclarations à l’administration.

Dans l’idée, la mise en place de ce site doit permettre aux usagers d’éviter les erreurs ou de les corriger facilement plutôt que d’enchaîner les démarches laborieuses. En attendant son lancement, le lien renvoie vers le site du ministère de l’Économie.

🔵Je lancerai demain https://t.co/E6Nbqc991g !

Le droit à l’erreur est aujourd’hui une réalité. Nous ne sanctionnons plus les erreurs involontaires.

👉Ce site listera les erreurs les plus courantes et accompagnera les Français dans les démarches.

👉https://t.co/aKVWTv42zG — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 3, 2019

Selon les informations de nos confrères d’Europe 1, des centaines d’erreurs courantes sont répertoriées et expliquées. Elles ne concerneront pas que les particuliers, mais aussi les entreprises avec la présentation de contextes spécifiques, comme une embauche ou une rupture de contrat de travail par exemple.

Améliorer les relations entre le public et l’administration

Le lancement de oups.gouv.fr est lié à la loi du 10 août 2018 pour un « État au service d’une société de confiance ». Les mesures prévues avec cette loi sont destinées à « rénover les relations entre le public et l’administration » et le nouveau site ne fait pas exception. Souvent décriée pour son manque de clarté, l’administration française se dote ici d’un outil « clair et pédagogique » selon Europe 1.

Le site permet également de mettre en place le principe de droit à l’erreur voulu par le gouvernement. Il part de l’idée que chaque français peut se tromper dans ses déclarations et qu’un premier manquement ne devrait pas être puni s’il est commis de bonne foi et corrigé par la suite.

En mettant en place une plateforme simple à utiliser, le gouvernement cherche à s’assurer que les usagers pourront facilement corriger leur erreur plutôt que d’être punis à cause d’un manque de compréhension. Reste à voir si oups.gouv.fr est vraiment aussi clair qu’annoncé ou s’il perdra les français comme beaucoup d’autres services avant lui.