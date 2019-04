Depuis quelques jours, des images de Jawad Bendaoud, le « logeur » des terroristes du 13 novembre 2015, tournent sur les réseaux sociaux. Il est (re)devenu un mème très populaire.

Le 29 mars, la Cour d’appel de Paris rendait son verdict sur le sort de Jawad Bendaoud. Surnommé le « logeur » des terroristes du 13 novembre 2015, l’homme a écopé de 4 ans de prison. Quelques jours plus tard, il devenait un mème, c’est-à-dire une image humoristique virale, sous le surnom « The Man In The Tough Guy Entrance Meme » (que l’on pourrait traduire littéralement par : le mème de l’homme qui fait une entrée avec un air sévère).

Une vidéo vue 160 millions de fois

Jawad Bendaoud avait admis avoir hébergé en 2015 dans son appartement de Saint-Denis Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh, deux des terroristes du 13 novembre. Il se défendait d’avoir été au courant de la nature des leurs intentions et même de l’identité des deux assaillants. Il avait été relaxé en première instance puis jugé en appel fin 2018, au motif de « recel de malfaiteurs terroristes ». Il a finalement été condamné à une peine définitive fin mars.

Le lendemain de ce procès, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux par un internaute. Il s’agit d’un extrait filmé par France 2 de l’arrivée de Jawad Bendaoud dans la cour de justice. On le voit avancer l’air sévère, déterminé.

« Mettez une légende à ceci », demande @Mohamedjellit, l’homme qui a publié la vidéo sur Twitter. Son tweet a été partagé 15 000 fois, liké 90 000 fois. La vidéo dépasse, à l’heure où nous écrivons ces lignes, les 160 000 vues.

Un mème depuis 2015

Jawad Bendaoud était déjà devenu un mème en 2015 avec une interview vidéo de BFM, filmée au moment de son arrestation. Le « logeur de Daech » y explique qu’il a juste voulu « rendre service ». De nombreux internautes s’étaient moqués de ces explications floues… et en avaient fait un mème.

"j'avoue j'ai entendu qu'ils parlaient de balancer un truc lourd mais je pensais que c'était une mixtape" pic.twitter.com/hMMhdnSQfG — LOGEUR DU DAESH (@LogeurDuDaesh) November 18, 2015

Des comptes parodiques ont même été créés sur Twitter suite à la diffusion de l’interview.

E.T. téléphone maison pic.twitter.com/IvNwrFQKnU — Logeur de daesh (@Logeur2Daesh) November 22, 2015

Une attitude critiquée par les familles des victimes

Cette fois, c’est à un niveau international que cela se passe. Comme l’indique le site Knowyourmeme, la vidéo a tourné sur Twitter au point de devenir un mème qui représente « une situation dans laquelle un personnage se prend pour plus dur qu’il n’est en réalité ». Un internaute écrit par exemple en guise de légende : « Quand j’entre dans la chambre de mes frères et sœurs parce que mon chargeur a disparu ».

How I enter my siblings room when my charger goes missing pic.twitter.com/rKk8jI252m — chow mein (@Tahsinho_) March 31, 2019

Les familles des victimes des attentats ont exprimé plusieurs fois leur colère contre l’attitude détendue, perçue comme provocatrice, qu’a adoptée Jawad Bendaoud durant le procès. Enchaînant les « punchlines » et les digressions, il avait été perçu comme irrespectueux, rapportait Europe 1.

Si la plupart des internautes français savent qui est Jawad Bendaoud, les étrangers ignoraient pour beaucoup les raisons de son procès. En le découvrant, des internautes ont expliqué qu’ils trouvaient la vidéo tout à coup beaucoup moins drôle…

knowing this now….that video yeah. it just makes the video so much worse😭😭 https://t.co/LjLlcvFcLM — YT : TalksWithTee (@itsmeyourfavx) April 1, 2019

La personne qui a publié la première la vidéo, invitant à la légender, a expliqué à Buzzfeed qu’il n’ignorait rien des faits mais que cela l’avait fait rire. Il a dit ne pas avoir d’avis sur le « logeur ».