Une pétition a été lancée sur le site Change.org. Ses rédactrices demandent la création de nouveaux emojis, avec des cheveux afro.

Rhianna Jones et Kerrilyn Gibson sont respectivement autrice et designeuse. Elles ont toutes deux des cheveux afro et lorsqu’elles veulent publier des emojis, elles ne se sentent jamais bien représentées car aucun ne leur ressemble. Les options pour les hommes ou femmes à la coupe afro sont en effet peu satisfaisantes. Une pétition repérée par le New York Times a été lancée sur le site Change.org pour que cela change.

9 emojis soumis à Unicode

Dans la pétition signée par un peu plus de 3 600 personnes, Rhianna Jones et Kerrilyn Gibson appellent Unicode, le consortium qui décide de la création de nouveaux emojis, à se pencher sur la question des emojis ayant cette coiffure dense et arrondie

« Les emojis sont un langage d’expression universel, écrivent-elles. Les utilisateurs aux cheveux afro comme nous n’ont pas d’emoji qui représente nos cheveux ou notre identité culturelle. »

Neuf emojis différents ont été réalisés et ont été soumis au comité d’Unicode. Si ce dernier les accepte, ils seront disponibles en 2020.

Des emojis cheveux frisés jugés insatisfaisants

Comme le remarque Rhianna Jones, Apple a déjà introduit des emojis censés représenter des coiffures afro dans son répertoire en octobre 2018. Cependant, ces emojis sont jugés peu convaincants par les personnes concernées. Les cheveux sont bouclés, comme on peut le voir ci-dessous, mais loin de représenter convenablement une coiffure dense, arrondie et crépue.

Il existe actuellement plus de 2 800 emojis approuvés par le consortium Unicode. Pour le moment, aucun emoji fidèle aux souhaits des deux pétitionnaires n’est prévu. Parmi les derniers qui ont été acceptés et mis en place, on trouve notamment un gilet de sécurité orange (les Gilets jaunes attendront encore un peu…) ou des emojis de genre neutre.

Les emojis représentatifs des personnes non-blanches sont de plus en plus nombreux, même s’il y a encore des efforts à faire pour représenter convenablement toutes les personnes et toutes les situations. Ceux symbolisant des couples mixtes par exemple, doivent arriver prochainement.