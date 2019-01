Florence Parly annonce un programme de chasse aux bugs centré sur l'armée. Il sera réservé aux « hackeurs éthiques ».

L’externalisation de la chasse aux bugs est plus que jamais à la mode. Très en vogue au sein des entreprises, la pratique se répand désormais dans la sphère publique. À l’occasion du Forum International de la Cybersécurité, la ministre des Armées a ainsi annoncé l’ouverture d’un « bug bounty » consacré à la sécurisation des logiciels utilisés par son administration.

Un partenariat a été conclu entre le Commandement de cyberdéfense, une structure mise en place fin 2016 et dirigée par le général de division Olivier Bonnet de Paillerets, et Yes We Hack, une plateforme de chasse aux bugs — lancée début 2016 en France — et d’offres d’emploi dans le domaine de la sécurité informatique. La traque aux défauts de conception commencera fin février, indique la ministre.

Mme. Florence Parly, ministre des Armées, "Nous allons lancer un bug bounty au sein du ministère des Armées" @florence_parly #FIC2019 @yeswehack pic.twitter.com/4tUkMZaBti — COMCYBER (@ComcyberFR) January 22, 2019

Le principe de la chasse aux bugs est de solliciter des talents extérieurs pour repérer des défauts de conception logicielle. En échange, l’organisation qui a mis en place ce programme verse une somme plus ou moins élevée selon la gravité de la brèche qui a été signalée. Celle-ci doit avoir été remontée selon un protocole bien précis pour que la récompense soit accordée.

Et bien sûr, elle doit avoir été gardée secrète jusqu’à ce que le correctif adéquat soit appliqué.

Pas ouvert à n’importe qui

Au regard de la nature des logiciels et des systèmes qui seront examinés, tout le monde ne pourra pas participer au bug bounty : la ministre a ainsi expliqué que ce seront les membres de la réserve opérationnelle cyber, qualifiés de hackers éthiques, qui « pourront se lancer à la recherche des failles ». Cette réserve compte 400 membres opérationnels et 4 000 réservistes issus de la société civile.

Des hackers éthiques pourront se lancer à la recherche des failles dans nos systèmes

« Cette réserve a pour vocation à intervenir principalement non seulement sur les réseaux du ministère de la Défense mais également au profit des opérateurs d’importance vitale, des administrations et de leurs sous-traitants. Une minorité des réservistes sera identifiée et habilitée pour pouvoir intervenir sur des réseaux classifiés et sensibles », détaille le gouvernement.

Pour Yes We Hack, cette approche est une approche intéressante pour « animer » cette réserve opérationnelle — comprendre pour l’occuper et lui donner une activité utile à faire. « À terme, la récurrence de ce type d’exercice permettra d’entraîner les réservistes et de les faire monter en compétences pour augmenter significativement et durablement le niveau de sécurité du ministère », ajoute la startup.

Crédit photo de la une : Comcyber Signaler une erreur dans le texte