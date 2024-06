Lecture Zen Résumer l'article

L’app d’apprentissage des langues a supprimé tous ses contenus concernant les personnages LGBTQI+ pour ses utilisateurs en Russie. Duolingo avait été menacée par le gouvernement russe d’être interdit dans le pays si elle ne respectait pas ses lois homophobes.

C’est toute une partie de l’app qui a disparu. Le 4 juin 2024, l’agence russe Tass a annoncé que Duolingo, la célèbre application proposant des cours de langues, avait supprimé ces contenus à propos de la communauté LGBQI+ pour les utilisateurs russes. L’information, qui a été relayée par Libération, arrive alors que le mois des fiertés vient de commencer. Le jour même, Duolingo avait publié plusieurs messages sur X (ex-Twitter) dénonçant l’homophobie de certains utilisateurs et rappelant son attachement à la communauté LGBTQI+.

La décision ne vient pas de l’application : Duolingo a été obligée de se soumettre aux réglementations du pays, qui a durci les règles depuis 2022 vis-à-vis de la représentation de la communauté LGBT. L’agence fédérale de surveillance de la communication avait ordonné à Duolingo de supprimer sa « propagande LGBT » dès le mois d’avril 2024, sous peine de se voir infliger une amende et d’être interdite en Russie. Il semblerait que l’app ait cédé aux menaces du gouvernement.

Quelle place pour les entreprises soutenant les discours LGBTQI+ en Russie ?

L’app avait de plus déjà fait l’objet d’une enquête en Russie en février, accusée d’« utiliser une propagande LGBT flagrante dans le processus d’enseignement des langues étrangères aux enfants », selon le gouvernement. Depuis novembre 2022, la Russie a durci ses lois concernant la représentation des personnes LGBTQI+ : il est désormais interdit de « faire la promotion » des « relations sexuelles non traditionnelles », et donc d’évoquer les relations entre personnes de même sexe, mais aussi toutes les questions sur la transidentité.

Duolingo, en tant qu’entreprise, se doit de respecter les lois des pays dans lesquels elle exerce — même celles les plus extrêmes et les plus révoltantes. Il est tout de même dommage de voir que l’app n’ait pas encore pris la parole sur le sujet et sur la suppression des contenus LGBTQI+. En 2022, quelque temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, elle avait alors pris la parole en expliquant qu’elle avait « désactivé toute monétisation » en Russie. « Nous voulons nous assurer que nous ne payons pas d’impôts au gouvernement russe », avait précisé Duolingo, tout en indiquant que l’app continuerait de fonctionner normalement dans le pays.

Contacté par Numerama, Duolingo n’avait pas répondu au moment de la publication de cet article. L’app a cependant changé son image de profil sur X, affichant désormais le visage de sa mascotte, la célèbre chouette, avec des couleurs arc-en-ciel. L’app a également publié un message en soutien à la communauté, et a repartagé la liste de ses personnages LGBTQI+, qui apparaissent lors des leçons, comme un pied de nez au gouvernment russe. « Nous avons trois personnages queer établis : Lin, Bea et Oscar », explique Duolingo. « Lin sort avec des femmes, Bea sort avec des hommes et des femmes, et Oscar aime les hommes (bien qu’il fasse preuve d’autant de discernement avec les hommes qu’avec ses fromages et à peu près tout le reste). »

