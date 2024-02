La taille maximale des PDF est, normalement, de plusieurs centaines de kilomètres de côté. Mais la développeuse Alex Chan a réussi, en modifiant quelques réglages, à faire un fichier PDF très, très très grand.

Officiellement, la taille maximale d’un PDF est de 381 x 381 km — un volume déjà énorme, qui représente une surface plus grande que la Belgique, et équivalent à un tiers de l’Allemagne. Pourtant, la développeuse Alex Chan a voulu voir si elle pouvait encore repousser les limites du format. Et le résultat est, littéralement, énorme.

Dans un post publié sur son blog le 31 janvier 2024, elle raconte avoir réussi à créer un PDF absolument gigantesque : un document de 37 milliers de milliards d’années-lumière de côté, soit un carré de 1 369 milliers de milliards d’années-lumière. « C‘est encore plus grand que la taille de l’univers », selon Alex Chan. La taille d’univers observable est estimée à une sphère d’un diamètre de 93 milliards d’années-lumière.

Une carte de l’univers avec les rayons gamma visibles — et un PDF pourrait tout recouvrir. // Source : Nasa

Comment faire un énorme PDF ?

Pour réussir son exploit, la développeuse a dû ruser. La taille maximale d’un PDF est en effet précisée dans la notice d’utilisation PDF 1.6, disponible au téléchargement ici. Le document indique que « Acrobat 7.0 prend en charge une valeur UserUnit maximale de 75 000, ce qui donne une dimension de page maximale de 15 000 000 pouces ». 15 millions de pouces étant égaux à 381 km, la taille limite théorique d’un PDF est de 381 km de côté, donc de 145 161 km².

Cependant, en modifiant la taille de certains paramètres, on peut obtenir quelque chose de plus grand. De beaucoup, beaucoup plus grand. En regardant dans le code d’un PDF, Alex Chan s’est rendu compte qu’en modifiant la taille d’un paramètre nommé MediaBox, il est tout à fait possible « d’agrandir la page. »

« Si vous essayez de créer une page de taille supérieure, en augmentant les valeurs de MediaBox ou de UserUnit, Acrobat n’en tient pas compte. Il continue de dire que la taille d’une page est de 15 millions de pouces, même si les métadonnées de la page indiquent une taille supérieure. Mais contrairement à Acrobat, l’application Preview n’a pas de limite supérieure à ce que l’on peut mettre dans MediaBox. Je peux très bien écrire une largeur qui est un 1 suivi de douze 0 », écrit-elle. En changeant quelques paramètres dans le code, Alex Chan a réussi à créer un monstre.

En continuant de jouer avec les réglages, la développeuse a obtenu « un PDF qui, selon Preview, est plus grand que l’univers tout entier, soit environ 37 000 milliards d’années-lumière. » Certainement un PDF unique — et si vous le voulez, Alex Chan l’a mis à disposition publiquement, sur son site. Comme elle le recommande dans son article, il vaut mieux ne pas essayer de l’imprimer.

