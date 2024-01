Marre de passer des heures dans une salle de réunion à regarder des slides ? Fatigué d’écouter un formateur débiter des concepts à la chaîne sans jamais les expliquer concrètement ? Le moment est peut-être venu d’envisager la formation professionnelle sous un autre angle, et c’est exactement ce que Goveol Formation propose.

Si vous avez déjà suivi une formation dans le cadre de votre activité professionnelle, vous savez à quoi vous en tenir. En quelques jours, vous allez ingurgiter une masse d’informations et de concepts, parfois jusqu’à l’indigestion, sans vraiment avoir le temps de les appliquer à votre quotidien. Résultat, vous n’allez pas retenir la moitié de ce que vous étiez venu apprendre et serez bien en peine lorsque vous devrez utiliser vos nouveaux savoirs.

Cette méthode d’apprentissage, la plus répandue à l’heure actuelle, ne correspond plus véritablement aux besoins actuels. C’est pourquoi Goveol Formation a décidé d’adopter une tout autre approche pour la formation professionnelle dédiée aux entreprises. Une méthode qui met en avant la pratique et l’autonomie des participants tout en laissant du temps pour intégrer les concepts évoqués. Et cela semble marcher, puisque Goveol Formation bénéficie d’un taux de satisfaction de 95 % sur l’année écoulée.

Goveol Format ion : remettre la pratique au cœur de l’apprentissage

À l’origine de Goveol Formation se trouve Julien Gardette, son fondateur. Anciennement développeur informatique avant d’évoluer vers le consulting et la formation auprès de grands groupes (Ippon Technologies, Thiga), il a créé Goveol Formation avec l’ambition de proposer sa vision de la formation professionnelle. Une vision moderne, basée sur son expérience, et qui remet les « apprenants » au centre du dispositif.

Aujourd’hui, Goveol propose des formations qui s’articulent autour de trois grands axes :

l’agilité ;

le product management ;

la dynamique d’équipe avec un accent mis sur la communication non-violente.

Le but ? Aider, au sein de l’entreprise, à créer des équipes soudées, capables de fonctionner harmonieusement et donc, efficacement. Une démarche innovante, et saine, qui s’appuie sur des données et des faits, comme celles inscrites dans le rapport du projet Aristote mené par Google. Réalisée sur près de 180 équipes, elle souligne que les principaux critères de performances d’une équipe sont liés à la dynamique de cette dernière.

Source : MidJourney

Preuve de la qualité des formations proposées, Goveol Formation est un organisme certifié Qualiopi. Ce label délivré par les services de l’État vise à la fois à attester la qualité du processus mis en œuvre par le prestataire d’actions concourant au développement des compétences, mais aussi à permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Son processus, rigoureux, se base sur une évaluation qui s’articule autour de 7 critères de qualité (que vous pourrez retrouver ici) réalisée au cours d’un audit initial, ainsi que sur un audit de surveillance au bout de dix-huit mois.

La méthode Goveol, c’est quoi exactement ?

Au cœur de la méthodologie développée par Goveol Formation, se trouve une notion simple : remettre le stagiaire au centre du dispositif d’apprentissage. Pour ce faire, Julien Gardette s’est inspiré des écrits de Sharon L. Bowman dans son livre Training from the Back of the Room (que l’on pourrait traduire par Formation depuis le fond de la salle). Chez Goveol, le formateur n’est pas au centre de l’attention, bien au contraire. Son rôle est d’accompagner les formés, et de les laisser pratiquer les notions et concepts évoqués.

Chaque apport théorique est suivi d’exercices et de mises en situation, en groupe plus ou moins important, qui visent à mettre en pratique les nouveaux savoirs immédiatement. Une bonne manière de voir si les concepts ont été compris et intégrés, et de déclencher une réflexion sur ces derniers. De nombreux moments d’échanges entre les participants et le formateur émaillent aussi chaque journée de formation pour développer certains points précis, ou lever d’éventuelles incompréhensions.

Afin d’éviter l’effet d’empilement des savoirs qui freinent bien souvent l’apprentissage, les formations de Goveol se construisent dans la durée. L’écart entre les séances permet aux stagiaires de mieux intégrer les notions vues, et chaque nouvelle séance est l’occasion de faire un rappel des notions vues précédemment.

Source : Headway pour Unsplash

Cette organisation et cette manière de transmettre le savoir ne constituent pas les seuls atouts de Goveol Formation. L’autre avantage à opter pour les formations dispensées par cet organisme réside dans les savoirs transmis. Au-delà des « Hard Skills », ces compétences spécialisées que l’on acquiert au terme d’un apprentissage dédié, Goveol se repose aussi énormément sur les « Soft Skills ».

Derrière ce terme se cachent les compétences « comportementales ». Des compétences comme la collaboration, l’esprit critique ou l’empathie, qui régissent les relations interpersonnelles et les interactions du quotidien. Pour Goveol, ces compétences sont tout aussi importantes que les savoir-faire pour bâtir une bonne équipe et aider les stagiaires à évoluer dans le bon sens.

Une formation qui s’adapte à vos besoins (et non l’inverse)

Contrairement à la très grande majorité des formations, qui sont gravées dans le marbre, la proposition de Goveol se construit autour des besoins et contraintes de chaque client. Les formations présentées sur le site de Goveol ne sont pas figées, il s’agit plus de bases de réflexion qui permettent se rendre compte des divers domaines couverts par l’organisme.

Chaque demande est traitée séparément et un entretien téléphonique préalable permet à Goveol Formation de comprendre les attentes de ses clients pour y apporter une réponse adaptée : vous souhaitez développer la culture agile au sein de votre entreprise, mais aussi travailler sur la communication non violente ? Ce n’est pas un problème.

Cette flexibilité ne se cantonne pas au contenu des formations proposées par Goveol. Il en va de même pour l’organisation des formations. Présentiel ou distance ? Sur site ou dans un lieu tiers ? Sur une seule journée ou en plusieurs sessions ? Chaque formation (ou presque) est unique pour coller au mieux aux besoins du client.

Source : MidJourney

Aujourd’hui, Goveol peut vous accompagner sur de nombreuses thématiques et problématiques. L’organisme propose ainsi de nombreux ateliers comme celui sur la Culture de l’Agilité ou le Product Management, et vous pourrez les découvrir en intégralité en vous rendant sur le site de Goveol.