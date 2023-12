Un petit site permet de visualiser toutes les modifications effectuées sur Wikipédia en temps réel. En plus d’être hypnotisant, l’outil permet de découvrir énormément de sujets méconnus.

Matthew Perry, la culture du Japon, les Thraces, l’argot indonésien… Toutes les quelques secondes sur Wikipédia, une page est mise à jour par un éditeur ou une éditrice de l’encyclopédie en ligne participative. Pour se faire une idée de l’ampleur de ces modifications, un petit site existe : Listen to Wikipédia.

Il suffit de cliquer sur le lien pour en comprendre le fonctionnement : chaque modification est représentée par un petit rond qui apparait sur un fond bleu profond. Plus le rond est grand, plus l’édition était conséquente (un gros bloc de texte est sûrement concerné).

On peut activer le son en haut à droite et entendre deux mélodies différentes :

un léger bruit de cloche accompagne chaque ajout de texte

un bruit de corde que l’on « pince » accompagne la soustraction

Plus le rond est grand, plus le son sera grave. Quant à la couleur des cercles, c’est simple : le vert est réalisé par des internautes qui ne sont pas enregistrés sur Wikipédia, et le violet est pour les bots.

C’est grâce à The Verge que l’on a retrouvé le 8 décembre 2023 ce petit site, qui existe en fait depuis des années, mais dont peu de médias s’étaient faits l’écho. Le projet a été créé par deux internautes développeurs, surnommés D3 et HowlerJS, et le code source est librement accessible sur Github.

La joie de se perdre en ligne

Si le site peut paraître peu engageant, on se prend facilement au jeu de la sérendipité — l’acte de trouver quelque chose après s’être égaré plus ou moins volontairement, en sautant parfois de site en site.

Vous voulez savoir ce qui a bien pu être modifié sur la page « Year 2038 problem » ? Facile : il suffit de cliquer sur le rond en question, et on est directement transportés vers l’historique des modifications de la page. L’ajout le plus récent est surligné en jaune, comme d’habitude sur Wikipédia.

La page du joueur de football américain Demaryius Thomas connait quant à elle de lourdes modifications, pour ajouter des précisions sur les circonstances de sa mort en 2021, alors qu’il avait connu de nombreux chocs à la tête pendant sa carrière.

En quelques minutes, on découvre des sujets méconnus et des batailles d’édition intenses. Il faut rappeler que sur Wikipédia, il n’y a pas d’instance dirigeante verticale : ce sont les internautes qui apportent des précisions, en ajoutant des sources (vidéos, articles, extraits de romans) pour appuyer leur démonstration.

