Un droniste a eu la malchance de perdre son drone en plein vol, capturé par un rapace, dans l’Utah, aux États-Unis. Un incident qui n’est pas rare dans les régions sauvages, mais qui reste spectaculaire. Une vidéo montre l’oiseau transporter sa proie dans le ciel.

À la question figurant dans le titre, votre réponse sera peut-être « oui » pour un certain nombre d’entre vous. Après tout, rien d’étonnant : le marché des drones pour le grand public a décollé il y a une bonne dizaine d’années et l’emploi de ces aéronefs est depuis bien longtemps monnaie courante. Les innombrables vidéos en plein air visibles sur le net en témoignent.

Il existe d’ailleurs déjà des vidéos montrant des rapaces charger des drones qui n’avaient rien demandé — on pense par exemple à cette vidéo de 2015 (déjà !) où l’oiseau fonce avec détermination contre l’appareil volant. Le drone chute et finit sa course au sol — on ignore si la machine a pu revoler ensuite, mais la caméra, elle, a continué de tourner.

Un aigle capture un drone en plein vol

Depuis, d’autres scènes du même acabit ont été mises en ligne. Celle partagée le 17 octobre dernier sur Reddit est toujours fascinante à plus d’un titre. Non seulement la séquence est relativement longue — 1min30 — et spectaculaire, avec une musique tout à fait prenante. Mais en plus, on voit une scène inhabituelle : le drone n’est pas abattu par l’aigle, mais transporté entre ses griffes.

Some of the footage I got right before an eagle stole my drone

Résultat, on se retrouve avec une caméra toujours fonctionnelle qui parvient à filmer sous le corps du volatile — on le voit d’ailleurs en partie à l’image, avec sa tête qui scrute les environs. On ignore ce qu’il est advenu du drone et ce que le rapace en a fait, au final. La vidéo se coupe pendant le trajet, en plein vol. Toute une discussion a eu lieu sur Reddit.

Le propriétaire a renoncé à partir à la recherche de son appareil. « Oh oui, j’ai abandonné, l’aigle allait à plus de 64 km/h et était assez loin au moment où j’ai perdu la connexion ». Quand tout cela s’est produit, l’intéressé se trouvait dans une zone assez sauvage de l’Utah, dans l’ouest américain, comme on peut le deviner aux images. C’était mission impossible.

Pour la petite histoire, l’appareil perdu était un modèle du constructeur chinois DJI. L’auteur de la vidéo raconte que la marque a été prévenue et a considéré que cette perte entrait dans sa garantie. De fait, elle a accordé un drone de remplacement au malheureux droniste pour qu’il puisse reprendre ses activités. On ignore s’il aura le cran de retourner avec sur cette insolite « scène de crime ».

