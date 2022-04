Les 10 marques préférées des hackers pour vous piéger par mail

La société Brightcloud, spécialisée dans la cybersécurité, publie un rapport annuel sur les marques les plus utilisées par les pirates informatiques. Ebay, en tête de liste en 2020, sort complètement du classement après avoir été massivement utilisé pendant les confinements.

Les hackers s’adaptent aux périodes et aux usages pour tromper leurs victimes. En 2020, au plus fort de la crise provoquée par le Covid-19, les internautes s’étaient massivement rués sur Ebay, la plateforme de e-commerce, pour commander des produits en tout genre ou pallier les ruptures de stock. Opportunistes, les escrocs avaient suivi le mouvement, usurpant le nom du site pour tromper les destinataires.

Le quasi-retour à la normale a rendu caduque l’utilisation de la plateforme, et c’est Apple qui redevient la marque favorite des hackers selon le rapport de la société Brightcloud, spécialisée dans la détection de logiciel malveillant, publié le 28 mars dernier.

L’entreprise liste chaque année les firmes les plus utilisées par les pirates pour tromper leurs victimes avec des mails frauduleux. Brightcloud s’appuie sur des IA qui analysent plus de 43 milliards d’URL. Pour déterminer si le lien mène à une arnaque, les logiciels remontent jusqu’aux serveurs d’origine et comparent avec les sites officiels et déjà vérifiés.

La réputation de la marque, un facteur déterminant pour le hacker

En compilant tous les sites et adresses mail malveillants, Brightcloud établit un classement des 10 entreprises les plus usurpées par les hackers. Apple, Facebook, YouTube, Microsoft et Google arrivent en tête des leurres les plus utilisés et représentent plus de 55 % de l’ensemble des liens d’hameçonnage. Tous ces sites, à l’exception de YouTube, figuraient déjà dans le top cinq en 2020. La Banque postale est la championne française des marques usurpées puisqu’elle se positionne à la huitième position avec 2,7 % de l’ensemble des liens corrompus.

Les mois de novembre et de mai sont propices à l’envoi de liens d’hameçonnage. // Source : Brightcloud

« Le choix de se faire passer pour ces entreprises par les attaquants est déterminé par l’intérêt que leur portent les internautes. Apple par exemple jouit d’une très bonne réputation, les utilisateurs sont d’autant plus intéressés par les offres que cette marque peut leur proposer par mail », nous explique Steven Wood, directeur et ingénieur commercial chez OpenText, la maison mère de Brightcloud.

A noter aussi que le mois de novembre est de loin la période préférée par les pirates pour piéger les internautes avec 34,3 % de l’activité totale de phishing sur l’année. Le Black Friday mais aussi le début des achats de Noël y est pour beaucoup.

Retrouvez le classement complet ci dessous :

Apple (13 %)

Facebook (12,1 %)

YouTube (11,8 %)

Microsoft (9,1 %)

Google (9,1 %)

Amazon (8,9 %)

Paypal (3,3 %)

La Banque postale (2,7 %)

Target (2,5 %)

Instagram (1,9 %)