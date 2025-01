Lecture Zen Résumer l'article

Les virements instantanés sont désormais gratuits si les virements classiques le sont déjà. Les banques basées en Europe ne peuvent plus les facturer. D’autres changements sont attendus en 2025, puis 2027.

C’est sans aucun doute la meilleure nouvelle de l’année dans le domaine de la banque : les virements bancaires instantanés deviennent enfin gratuits. La date du 9 janvier a en effet été retenue comme date limite à partir de laquelle tous les établissements bancaires situés dans l’Union européenne (UE) ont l’obligation de se conformer à cette nouvelle règle.

La Commission européenne a salué ce moment dans un message publié sur X (ex-Twitter) : « à compter d’aujourd’hui, vos virements instantanés deviennent gratuits si vos virements classiques le sont aussi. Tous les établissements bancaires de la zone euro doivent également désormais être en mesure de recevoir des virements instantanés. »

Le message de la Commission, le 9 janvier. // Source : Capture d’écran

D’autres changements à venir pour les virements instantanés gratuits

Le changement concerne tous les prestataires de services de paiement basé dans l’UE et dont la monnaie et l’euro. Dans un second temps, au plus tard le 9 janvier 2027, cette exigence s’appliquera aux établissements établis dans l’UE, mais dont la monnaie est différente. Ce calendrier est inscrit dans le règlement sur les virements instantanés en euros.

Certaines banques appliquaient déjà le virement instantané gratuit, d’autres étaient encore à la traine. Depuis l’interface web de votre établissement, ce changement est censé s’appliquer d’ores et déjà. Côté application mobile, il vous faudra peut-être effectuer au préalable une mise à jour pour faire apparaître cette évolution.

Plus aucun frais additionnel pour profiter des virements instantanés. // Source : Pixabay

Les virements instantanés ont pour gros avantage de rendre les transferts d’argent immédiats, qu’importe le jour ou l’heure où les envois sont faits. Ils marchent toute l’année, 24 heures sur 24, et les sommes sont réceptionnées en quelques secondes. Plus besoin d’attendre quelques jours pour créditer correctement les comptes en banque.

2025 sera une année marquée par un autre échéance concernant ces virements instantanés gratuits. Ceux-ci deviendront en effet obligatoires à partir du 9 octobre 2025. Les établissements qui ne proposeraient pas ne pourront plus passer outre. De fait, c’est plus ou moins la fin du virement bancaire « à l’ancienne », où un temps d’attente devait être observé.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+