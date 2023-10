Un collectif de cybercriminels prétend avoir dérobé les données du club de basket-ball de Lyon-Villeurbanne.

Un collectif de cybercriminels baptisé NoEscape a revendiqué une cyberattaque le 9 octobre 2023 contre l’ASVEL, le club de basket-ball de Lyon-Villeurbanne, détenu par la star Tony Parker. L’annonce de l’attaque a été repérée par le média spécialisé Cybernews. Les hackers donnent 9 jours, à compter de ce 12 octobre, pour recevoir la rançon exigée auprès du club. Sur leur site darknet, les cybercriminels de NoEscape déclarent avoir dérobé 32 Go de données.

Les fichiers pourraient contenir de nombreuses informations sensibles : pièces d’identité des joueurs, du personnel, documents financiers et contrats. Le club n’a pas réagi à cette revendication pour l’instant.

La revendication de cyberattaque sur le site de NoEscape. // Source : Numerama

Un nouveau groupe de hackers

NoEscape est un collectif de cybercriminels fraîchement formé. Le groupe aurait commencé son activité en mai 2023, selon un rapport de l’entreprise SentinelOne. NoEscape s’est lancé dans le modèle ransomware-as-service : le logiciel malveillant est géré par une équipe et loué à des pirates affiliées, comme on ferait louer Photoshop, par exemple. Les hackers se chargent d’attaquer les cibles et si cette dernière finit par verser une rançon, les gérants de NoEscape toucheront une commission sur les gains.

Ce nouveau collectif aurait déjà revendiqué une cinquantaine d’attaques réussies en quatre mois. En septembre, une de leurs opérations a été particulièrement médiatisée en Amérique du Nord, après le piratage de la compagnie des eaux en charge des lacs et rivières entre le Canada et les États-Unis. Le groupe a également attaqué un hôpital psychiatrique en Lituanie en août.

Cette rapide « renommée » confirme que le modèle de logiciel loué aux hackers devient un procédé privilégié sur la scène du cybercrime.

