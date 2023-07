Le dirigeant de Group-IB, l’une des plus importantes entreprises de cybersécurité de Russie, a été condamné à 14 ans de prison pour avoir prétendument fourni des informations au renseignement américain.

La Russie a condamné ce 26 juillet à 14 ans de prison le cofondateur de l’une des plus importantes entreprises de cybersécurité du pays, Group-IB. Ilya Sachkov, 37 ans, était accusé de « haute trahison » pour avoir fourni des informations classifiées à des services de renseignements étrangers. L’expert en cybersécurité nie ces allégations et a déclaré qu’il ferait appel de la condamnation prononcée par le tribunal de Moscou. Il a écouté le verdict depuis une cage en verre de la salle d’audience et a ri nerveusement à l’annonce de sa sentence.

En juin dernier, Ilya Sachkov a accusé sur Telegram, l’un des plus hauts responsables du FSB, le renseignement russe, d’être à l’origine des poursuites engagées contre lui. Il a ensuite écrit sur sa chaîne que s’il était condamné, « ce serait l’une des opérations les plus réussies des agences de renseignement américaines et un nouveau coup porté au secteur informatique russe », sans que l’on puisse comprendre réellement le sens de cette déclaration.

Un procès « précipité »

L’expert en cybersécurité a été arrêté en 2021 avant de passer deux ans en détention provisoire. Selon le procureur moscovite, il aurait fourni au gouvernement américain des informations sur le groupe de pirates informatiques Fancy Bear, un collectif de hackers du Kremlin, et sur la campagne d’influence de l’élection présidentielle américaine de 2016.

Dans un communiqué publié mercredi, le Group-IB a déclaré que le procès avait été « déraisonnablement précipité » et qu’il s’était « déroulé entièrement à huis clos ». Les documents relatifs à l’affaire Sachkov restent confidentiels et toutes les audiences se sont déroulées sans aucun examen public.

Ilya Sachkov a créé le Group-IB alors qu’il était étudiant et l’a transformé d’une petite société de conseil en l’une des plus grandes entreprises de cybersécurité de Russie. // Source : Group-IB

Le Group-IB a déclaré que ses employés avaient « pleinement confiance en l’innocence d’Ilya ». Le communiqué indique que « nous ne connaîtrons peut-être jamais le prétexte de sa condamnation ».

Le Group-IB emploie plusieurs centaines d’employés et opère dans 60 pays. L’entreprise a transféré son siège à Singapour en 2019 et s’est retiré du marché russe en avril. Les activités russes ont été vendues à la direction locale et opèrent désormais sous une nouvelle marque, F.A.C.C.T. Numerama a cité à plusieurs reprises les recherches de cette entreprise.

