Un concours, organisé par l’armée et le ministère de l’Éducation nationale, à travers les lycées et BTS de l’Ile-de-France, espère réveiller des vocations chez les hackers en herbe. Une nouvelle édition est prévue à l’échelle nationale pour 2024.

Un peu comme dans le sport, les talents dans la cyber peuvent être précoces et repérés très tôt dans leur carrière. Le commandement français de la cyberdéfense (ComCyber) a organisé, avec le ministère de l’Éducation nationale, un concours en avril 2023, dans les lycées et BTS franciliens. Son format, « Capture the flag » (capturer le drapeau), est un type de compétition très courant dans la cyber. La remise des prix a eu lieu ce 10 mai : six jeunes de terminales au lycée Louis-le-Grand de Paris, et six étudiants en BTS au lycée polyvalent de Cachan ont chacun réussi toutes les épreuves dans leur catégorie respective.

Au programme : du chiffrement, de la sécurité des réseaux, un peu de programmation et bien évidemment de l’infiltration de système. L’épreuve est remportée une fois que les jeunes hackers ont trouvé le fameux drapeau parmi tous les dispositifs à contourner.

L’équipe de BTS, baptisée « Flag Trackers », a réussi à accomplir toutes les tâches en quatre heures seulement. « Un niveau moyen en termes de difficulté », estiment Étienne et Gibril, deux membres de l’équipe. « La réparation des tâches est ce qui permet de gagner rapidement. Le chiffrement, par exemple, était la spécialité d’un membre, quand un autre était capable de mener une injection SQL », nous raconte Aymane, 19 ans. Les gagnants du concours remportent une formation en ligne en cybersécurité.

Des envies d’intégrer l’armée après ce concours ? « Pas vraiment », nous répondent les jeunes. Mais, les vocations ne sont pas créées seulement chez les gagnants. Le concours est considéré comme un succès pour le ComCyber, puisqu’il a réuni 900 participants à travers la région Ile-de-France, dont « 200 filles » indique l’armée qui espère aussi féminiser la profession. Une nouvelle édition est déjà annoncée pour 2024, cette fois à travers tout le territoire.

Des liens entre le privé et l’armée

L’armée cherche ses soldats, et ses cybercombattants, pour ne pas dire des militaires capables de hacker. « Aujourd’hui, les véhicules militaires sont des armes électroniques, et il faut être capable de découvrir les failles dans ses propres appareils pour éviter le pire le jour venu, mais aussi avoir les compétences pour paralyser un potentiel adversaire. Bloquer un véhicule à distance, sans un tir, c’est toujours utile », nous explique le général Aymeric Bonnemaison, commandant de la cyberdéfense.

Le général Aymeric Bonnemaison, commandant de la cyberdéfense, lors d’une conférence de presse le 12 janvier. // Source : Numerama

Le ComCyber espère trouver ses cybercombattants à travers ces concours, « mais aussi contribuer à un éveil dans la cyber, sortir du cliché du jeune avec sa capuche dans sa cave. Le secteur privé est en forte demande et on espère lancer une dynamique dans ce domaine. Le passage dans l’armée n’est d’ailleurs pas distinct d’une carrière dans les entreprises. Le niveau de technicité et la diversité des taches sont un tremplin pour finir ensuite dans de grands groupes », affirme le général Bonnemaison.

Des pays comme Israël et l’Estonie sont deux exemples de société ayant multiplié les passerelles entre le secteur privé et l’armée. Le service militaire imposé dans l’État hébreu joue pour beaucoup dans cette complicité entre les deux mondes, quand l’Estonie mise plutôt sur des réservistes fréquemment sollicités. La France espère également renforcer sa réserve avec un objectif de 500 membres dans la cyberdéfense, contre 300 aujourd’hui.

