Le SELL a publié son bilan de l'année 2018 du jeu vidéo en France. Une année record.

En 2018, le marché du jeu vidéo a pesé 4,9 milliards d’euros en France. Soit une hausse de 15 % selon le rapport annuel publié par le SELL — Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs — le 20 février 2019. Où l’on découvre que les Français jouent de plus en plus et, surtout, consomment de plus en plus. Aujourd’hui, ils sont 51 % à jouer régulièrement, avec un âge moyen de 39 ans. À titre de comparaison, ils sont moins allés au cinéma (200,5 millions d’entrées contre 209,4 millions en 2017).

Fin de cycle de la génération actuelle oblige (en excluant la Switch), c’est le software qui a tiré le marché vers le haut en 2018. Avec une croissance de 26 % et des recettes atteignant les 3,28 milliards d’euros, le segment a pallié la légère baisse entrevue par les ventes hardware (- 2 %).

FIFA reste le roi

Les consoles demeurent la plateforme privilégiée dans l’Hexagone. Dans le chiffre d’affaires globale, elles détiennent une part de 57 %. Au sein de cet écosystème, le SELL souligne une grosse augmentation des ventes en dématérialisé. Attention toutefois : cela ne veut pas dire que les gens sont davantage enclins à acheter leurs jeux sur le PlayStation Store, le marché Xbox Live et l’eShop. En effet, les microtransactions, DLC et autres Season Pass sont pris en compte dans le calcul.

On aurait pu penser que Red Dead Redemption 2 mettrait tout le monde d’accord dans le top des ventes. Mais force est de reconnaître que le jeu de Rockstar Games doit s’incliner face à FIFA 19. Et pas qu’un peu : il revendique 1 010 988 exemplaires écoulés, contre 1 353 358 pour la simulation de football — toutes plateformes confondues. Call of Duty : Black Ops 4 et ses 564 935 unités ferment la troisième marche du podium. On rappellera que le SELL ne tient compte que des ventes physiques au moment d’ériger ses classements.

À la faveur de quatre titres dans le top 10 (Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, Super Smash Bros. Ultimate et Super Mario Odyssey) et du succès continu de la Switch, Nintendo est l’éditeur numéro 1 en 2018 — aussi bien en volume qu’en valeur.

