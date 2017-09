Le premier smartphone Xiaomi sous Android One est disponible en précommande sur GearBest pour 185,42 euros avec le code promo : GB10%

Nouvelle rubrique : chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Alors qu’il a été présenté il y a à peine quelques jours, le Xiaomi Mi A1 est déjà disponible en précommande, et ce sous la barre des 200 euros chez Gearbest.

Le Xiaomi Mi A1 tourne sous MIUI 8, il est équipé d’un écran FHD de 5,5 pouces, d’un Soc Qualcomm Snapdragon 625 octa-core cadencé à 2,0 Ghz épaulé par 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage, d’un double capteur arrière de 12 Mpx (frontal 5 Mpx) d’une batterie de 3 080 mAh et il est compatible avec les bandes 4G françaises.

C’est le premier smartphone de cette marque à être équipé d’une interface sous Android Stock et du programme Android One qui permettra des mises à jour par Google rapides. Les applications Xiaomi et Google seront donc préinstallées sur le smartphone.

Cette offre est à saisir immédiatement sur GearBest et ce pour tous les coloris ! Attention les stocks sont limités !

Autre bonne affaire du jour sur GearBest : le OnePlus 5, version 6 Go de RAM et 64 Go de ROM, est à 378,95 euros !