Vous ne trouvez pas le temps de faire de l'exercice ? Pourquoi ne pas en faire dès le réveil ? C'est en tout cas ce que vous propose Wakeout, une petite application pleine d'énergie.

« En fait, il y a une application pour à peu près tout. » La phrase emblématique du spot de pub Apple pour l’iPhone 3G est encore aujourd’hui, huit ans après, d’actualité. Vous cherchiez une application pour faire de l’exercice dès le réveil ? Peut-être pas, je vous l’accorde, mais il y en a quand même une pour ça : Wakeout.

Développée à quatre mains par Pedro A. Wunderlich et Andres Canella, l’application entend vous aider à la fois à vous lever plus facilement, mais également à entretenir votre summer bod. Elle propose ainsi une série d’exercices à réaliser dès le réveil, pendant un peu plus d’une minute au total.

Près de 80 exercices sont réunis dans cette application, qui va générer un ensemble de trois exercices pour remplir la minute nécessaire. On y retrouve différents types de mouvements pour les bras et les jambes, ainsi que des classiques comme les abdominaux, flexions ou de bonnes vieilles pompes.

Les exercices sont à effectuer dans le temps accordé, avec un petit chronomètre pour vous repérer et une musique rétro du début des années 80 pour vous motiver.

Wakeout est disponible gratuitement sur l’App Store, avec une version de base, mais aussi un abonnement pro vous offrant plus d’exercices pour 1€99 par mois ou 15€99 par an. Une manière un peu feignante de faire de l’exercice, mais sûrement le meilleur moyen de se lever avec énergie.