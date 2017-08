PlantNet, le Shazam des plantes et des fleurs, vous permet d'identifier des plantes et des fleurs que vous croisez lors de vos promenades champêtres.

En vous baladant sur un sentier ou dans un parc, vous vous êtes peut-être déjà posé la question sur l’identité de cette plante aux larges feuilles, à la tige souple, aux fruits éclatants ou à la belle fleur. Hélas, vous n’êtes pas botaniste et vos compétences en la matière n’ont jamais dépassé le stade du collège, époque au cours de laquelle la prof de SVT vous demandait de tenir un herbier.

Heureusement, la technologie peut désormais vous aider à identifier les plantes que vous croisez : il suffit de télécharger et d’installer l’application PlantNet sur votre smartphone Android ou votre iPhone et de photographier le végétal qui vous intrigue. Ensuite, grâce à un système de reconnaissance visuelle, l’application se charge de vous indiquer son nom, si la photo que vous avez prise est bonne.

Concrètement, PlantNet fonctionne sur le modèle de Shazam, une application qui vous donne le titre d’un morceau de musique diffusé à proximité, par exemple dans un bar ou à la radio. Ici, PlantNet n’a pas besoin du micro du smartphone mais de son appareil photo et de sa géolocalisation, afin de faciliter l’identification de la plante en fonction de là où vous vous trouvez.

Attention, toutefois : les plantes ornementales ou à usage horticole ne sont pas (ou très difficilement) identifiables, préviennent les responsables de l’application. En outre, vous maximiserez les chances d’identification si vous prenez des photos centrées sur un organe ou une partie de plante bien précise. En outre, il est conseillé de faire une photo sur un fond aussi uniforme que possible.

L’application a été conçue par les scientifiques d’un consortium regroupant l’institut de recherche pour le développement, le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, l’institut national de la recherche agronomique, l’Institut national de recherche en informatique et en automatique et le réseau Tela Botanica, avec le concours de la fondation Agropolis.

Démarré en 2009, le projet a aujourd’hui agrégé une petite communauté qui permet désormais aux nouveaux venus de parcourir des centaines de milliers de photographies de plusieurs quelques dizaine de milliers de plantes. Ainsi, outre l’identification de végétaux, vous pouvez aussi parcourir la flore grâce à une catégorisation par zone géographique (Canada, Antilles, Amazonie ou encore Hawaï ou Europe).

L’application « intègre un système d’aide à l’identification automatique de plantes à partir de photos par comparaison avec les images d’une base de données botaniques. Les résultats permettent de trouver le nom botanique d’une plante, si celle-ci est suffisamment illustrée dans la base de référence », est-il expliqué. « Le nombre d’espèces traitées, ainsi que le nombre d’images exploitées évoluent avec les contributions à ce projet ».

Distrayante pour le grand public, l’appli peut répondre à des besoins professionnels :

Ce peut être l’agriculteur qui veut savoir quelles sont les plantes qui se trouvent sur sa parcelle — par exemple avant de diffuser un herbicide –, le douanier confronté à une plante rare peut être protégée par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ou le jardinier qui veut en savoir plus sur l’espace public ou privé qu’il doit gérer et embellir.

Inversement, l’application peut servir aux botanistes en récupérant des informations « du terrain », leur permettant d’avoir une idée sur la répartition des plantes dans l’espace, leur évolution et ainsi de suite. Il y a aussi une dimension participative avec deux portails, l’un pour les fleurs l’autre pour les plantes, afin de proposer un végétal à identifier, indiquer une erreur ou chercher et voter pour les plus jolies photos.

Si l’identification de toutes sortes de choses vous plaît, sachez qu’il existe aussi des applis permettant d’identifier des plats pour en connaître la recette, des œuvres d’art ou encore des oiseaux.