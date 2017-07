Instagram fait la chasse aux faux influenceurs qui ne respectent pas ses conditions d'utilisation et gênent les autres utilisateurs. Le réseau social multiplie les mesures pour se débarrasser de ce fléau.

La chasse aux faux influenceurs reprend de plus belle sur Instagram. Dès 2014, le réseau social qui appartient à Facebook a commencé à repérer et à supprimer les faux comptes, les bots et les faux influenceurs.

Mais qu’est-ce qu’un faux influenceur, pour Instagram ? Il s’agit de personnes qui payent pour acheter des followers et par conséquent augmenter leur visibilité sur Instagram pour tenter de décrocher des contrats marketing intéressants. Elles font souvent appel à des sites tiers comme Instagress, InstaPlus ou PeerBoost qui vont générer des milliers de likes et de faux commentaires. Il suffit de préciser le nombre de like que l’on veut — les bots s’occupent du reste.

Instagram a décidé de réagir en interdisant ce genre de site qui violent les conditions d’utilisation du réseau social, en plus de gêner les vrais utilisateurs. Désormais, Instagram pénalise les comptes des faux influenceurs en repérant les faux commentaires et en les faisant disparaître de l’onglet Explore. Et même si les faux influenceurs et l’usage des bots pour booster un profil Instagram ne cessent de se multiplier, la sanction se fait de plus en plus lourde : si vous vous risquez à utiliser ce genre de pratiques, Instagram peut désormais supprimer définitivement votre compte.