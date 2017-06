Vidéo : BikeSphere, le cercle de lumière qui protège les cyclistes des voitures Antoine Boudet - il y a 23 minutes Tech

Michelin vient de présenter une innovation pour la sécurité routière. Surnommé BikeSphère, il s'agit d'un dispositif qui projette une zone laser autour du cycliste afin d'indiquer aux automobilistes la distance de sécurité à respecter.

Les accidents de la route impliquant des cyclistes constituent un véritable enjeu de sécurité routière, en France comme ailleurs, et ce malgré certaines législations imposant le port du casque ou de gilets réfléchissants.

Une tendance inquiétante se dégage des statistiques avancées dans une vidéo de Michelin : 1 chauffeur sur 5 ne respecte pas les distances de sécurité entre son véhicule et les vélos, ce qui cause plus de 5 000 accidents chaque année.

Le fabricant de pneumatiques français ne se contente pas d’en dresser le triste constat : il a tenté de développer une solution au problème, avec son système BikeSphere.

Comme son nom l’indique, l’objet se présente sous la forme d’une sphère, projetée par le capteur installé sur le guidon de son deux roues. La nuit, il permet de faire apparaître une zone lumineuse rouge tout autour de l’engin grâce à des lasers. Ce tracé indique la distance de sécurité à respecter lorsqu’une voiture dépasse le vélo.

Ce petit gadget est équipé d’un capteur de lumière et d’un détecteur de présence afin d’analyser l’environnement tout autour du cycliste. Selon les situations, l’objet peut projeter un double cercle afin d’alerter le cycliste du risque et permettre au chauffeur d’avoir le temps de prendre ses précautions.

La journée, la sphère se transforme en simple lumière avant assez classique, afin d’économiser de la batterie avant la tombée de la nuit.

La BikeSphere est le premier produit issu de l’initiative « Trendy Drivers », un programme destiné à financer des innovations au service de la sécurité routière. Le but est de faire changer les habitudes de conduite des automobilistes et de réduire les accidents de la route.

Aucune date de commercialisation n’a pour l’instant été annoncée par Michelin.