En quête de renouveau, Twitter dévoile ce jeudi une interface modifiée. Derrière ce changement de design, apparaît la stratégie contenus et live du réseau social en crise financière. Un moyen de remobiliser ses utilisateurs ?

Il y a un an, Twitter dévoilait une fonctionnalité de curation de contenus approfondie. Prenant place à coté des trending topics qui furent revues pour l’occasion, ce nouvel espace augmentait le réseau social en proposant une actualité permanente et choisie en fonction des tendances.

Pour la firme de Jack Dorsey, ce nouveau fil introduisait un moyen de retenir le débutant sur Twitter, car l’un des grands défauts du modèle du réseau était la difficulté à s’introduire dessus et à y trouver, rapidement, du contenu pertinent. Plus tard, c’était la TL qui devenait semi-algorithmique et plus seulement chronologique, l’idée étant toujours, à l’instar de Facebook, de fournir en continu du contenu à l’utilisateur.

Plus léger, plus amical pour le débutant

Aujourd’hui les changements sont plus profonds et mettent ces fonctionnalités au cœur d’une expérience subtilement renouvelée sur mobile. La société, en difficulté en bourse, précise à de multiples reprises que ces nouveaux changements sont inspirés des retours de ses utilisateurs. Habitué aux changements impopulaires — on se souvient des favoris devenus j’aime comme d’un drame — la société a voulu, cette fois-ci, faire les choses avec sa communauté.

Sur iOS

Sur iOS d’abord, le menu latéral d’Android va être déployé. Ce menu qui réunit paramètres, profils et la fonctionnalité moments sera donc désormais accessible par la gauche de l’application et remplacera un des onglets de la barre inférieure. Twitter ajoute qu’il s’agit d’une fonctionnalité très appréciée sur Android. Elle permet de gagner en clarté.

Toujours sur iOS, les liens d’articles et de site s’ouvriront dans l’interface encapsulée de Safari, à l’instar de Chrome sur Android. L’idée étant de retenir l’utilisateur sur le réseau et le voir revenir dès qu’il a fini sa lecture.

Sur toutes les plateformes

Plus subtils, des changements sont également à noter du côté des typographies qui gagnent en visibilité. Les titres en gras viennent également apporter de la hiérarchie à une interface parfois en désordre. Enfin, l’équipe des designers précise que les photos de profil arrondies viendront mieux distinguer le contenu photo des profils dans les tweets.

Les icônes ont aussi été ajustées sur toutes les interfaces pour rendre le réseau et ses interactions plus logiques pour le débutant. Ainsi, la flèche qui servait à répondre à un utilisateur est remplacée par une bulle de distinction plus éloquente. Les autres icônes gagnent en légèreté, sont moins surlignées et adoptent un style plus graphique.

Enfin la popularité de l’option nuit sur Android et iOS a poussé Twitter a ajouter des paramètres pour calibrer les couleurs de l’interface. Un luxe qu’apprécieront beaucoup de puristes.

Les changements présentés ici seront déployés sur iOS, Android, TweetDeck et TwitterLite : mettez à jour !