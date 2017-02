Arianespace procède ce mardi 14 février au lancement d'une fusée Ariane 5. Objectif : la mise en orbite de deux satellites.

Ce mardi 14 février est un jour un peu particulier pour bon nombre d’entre nous. Pour les amoureux, c’est l’occasion de manifester un peu plus que d’habitude sa tendresse pour sa moitié ; pour les footeux, c’est la rencontre des huitièmes de finale aller entre le PSG et le FC Barcelone qui animera la soirée ; quant aux passionnés d’espace, c’est la mise sur orbite de deux nouveaux satellites qui les occupera.

Arianespace va en effet procéder ce mardi soir au décollage d’une fusée Ariane 5 ECA (une version qui est capable de transporter entre dix et vingt tonnes de charge utile selon l’orbite visée) pour acheminer deux satellites au profit des opérateurs brésilien DirecTV Latin America (SKY Brasil-1) et indonésien Telkom Indonesia (Telkom 3S). Cette mission, intitulée VA235, sera la deuxième de l’année pour Arianespace.

Si vous souhaitez suivre en direct la mission VA235, sachez qu’une diffusion débutera ce soir à partir de 22 heures. Le décollage lui-même est prévu à 22h39 (heure de Paris) et la fin de mission pour Arianespace surviendra à minuit passé de quelques minutes. Comme d’habitude, c’est depuis le pas de tir du centre spatial guyanais que le lanceur prendra son envol.

SKY Brasil-1 servira à retransmettre des programmes TV au Brésil mais aussi pour les autres clients continentaux de DirecTV Latin America, comme l’Argentine, le Chili, la Colombie et le Venezuela. Telkom 3S servira surtout à l’Indonésie mais pourra aussi couvrir une partie de la Malaisie. Les deux satellites ont été construits en France, le premier par Airbus Defence and Space et le second par Thales Alenia Space.