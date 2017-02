Vidéo : La Chine accueillera sa première forêt verticale anti-pollution en 2018 Alexis Orsini - il y a 5 heures Sciences

La ville de Nanjing va cultiver une forêt verticale sur deux gratte-ciel prévus pour 2018. Ces espaces de biodiversité se développent dans le monde.

Après Milan et Paris, la ville de Nanjing, en Chine, va se doter d’une forêt verticale cultivée sur deux gratte-ciel voisins. La construction, entreprise dans la zone économique en plein essor qui borde le fleuve Yangzi Jiang, doit voir le jour en 2018 soit la houlette de l’architecte italien de renom Stefano Boeri.

Ces deux tours de 200 et 107 mètres, conçues respectivement comme un lieu multi-services (bureaux, musée…) et comme un hôtel seront parcourues de 1 100 arbres de 23 espèces différentes et de 2 500 arbustes.

Favoriser la re-colonisation animale des villes

Le projet n’est pas seulement esthétique : il doit permettre d’aborder 25 tonnes de CO2 chaque année et ainsi lutter contre la pollution dans un pays qui multiplie les mesures en ce sens.

L’architecte explique ainsi sur son site : « Les forêts verticales favorisent la biodiversité. Elles permettent de créer un écosystème urbain où cette végétation différente crée un environnement vertical qui peut être peuplé par des oiseaux ou des insectes, ce qui en fait alors un aimant pour la re-colonisation des villes par la vie animale et végétale. »