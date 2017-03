Vidéo : Battlefield 1 : l’armée française sera jouable à partir du 14 mars Maxime Claudel - il y a 6 heures Pop culture

Electronic Arts et DICE ont dévoilé les dates de sortie de la première extension de Battlefield 1 avec une bande-annonce aux notes de la Marseillaise.

Grande absente de Battlefield 1, l’armée française sera la star de la première extension du FPS de guerre développé par DICE. Electronic Arts s’est enfin décidé à dévoiler la date de sortie du DLC intitulé They Shall Not Pass.

Les possesseurs du Premium Pass (49,99 €) pourront le télécharger à partir du 14 mars prochain sur PlayStation 4, Xbox One ou PC tandis que le lancement pour tout le monde est calé au 28 du même mois. Pour fêter cette bonne nouvelle, une bande-annonce a été diffusée et c’est sur les paroles de la Marseillaise, bien évidemment chantée dans la langue de Molière, qu’elle débute.

Le jour de gloire est arrivé

Outre la possibilité d’incarner l’Armée française, They Shall Not Pass comprend : quatre cartes (Hauteurs de Verdun, Fort de Vaux, Soissons et Rupture), un mode de jeu (Lignes de front, qui est un mélange de Conquête et Ruée), deux véhicules (les chars 2C et Saint-Chamond), une classe (Raider de tranchées), une arme statique (canon de siège), deux Opérations (L’enclume du diable et Par-delà la Marne) et des armes (Ribeyrolles 1918, RSC M1917, Lebel 1886, Chauchat, Sjögren Inertial, Mle 1903 Étendu, matraque à roues dentées ou encore poignard à clous).

Electronic Arts en profite pour lancer un week-end gratuit dédié à Battlefield 1, uniquement proposé sur Xbox One et PC. Les abonnés Xbox Live Gold peuvent dès à présent accéder à l’intégralité du contenu jusqu’au 6 mars 8h59 (les données seront conservées en cas d’achat). Via Origin, cela passera par une version d’essai publique téléchargeable jusqu’au 6 mars à 19h. Elle donnera droit à dix heures de jeu au sein de quatre modes, cinq cartes et deux missions du solo.

Pour couronner le tout, Battlefield 1 est actuellement en promotion : 29,99 € sur PC, 35 € sur Xbox One et 34,99 € sur PS4.