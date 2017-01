George Lucas a annoncé vouloir construire son futur Museum of Narrative Art à Los Angeles. L'établissement aura une grande collection d'ouvrages concernant les beaux arts et l'univers de Star Wars.

Après avoir hésité entre les villes américaines de San Francisco et Los Angeles, George Lucas a choisi la dernière pour établir son Museum of Narrative Art.

Le musée, d’une superficie de 25 500 m2, sera construit dans l’Exposition Park, situé dans la partie sud de la ville. Ainsi, le grand établissement exposera les 10 000 tableaux et illustrations de la collection privée de Lucas, dont des ouvrages d’artistes renommés comme Norman Rockwell et Robert Crumb, mais aussi des œuvres sur l’univers de Star Wars. Le projet, qui coûtera 1 milliard de dollars, sera directement financé par Lucas, qui fournira 400 millions de dollars supplémentaires à son fonds. D’après un porte-parole, la structure ouvrira ses portes en 2021.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, salut cette décision avec optimisme : « J’ai toujours pensé que Los Angeles était le lieu naturel pour diffuser la vision de George Lucas et de Mellody Hobson [son épouse], pour rendre l’art et la créativité accessibles et édifiantes pour la génération à venir. […] C’est un jour marquant pour L.A. »

En effet, le maire estime que ce musée amènera plus de touristes à Hollywood, mais créera également des emplois. Ses estimations initiales prévoient 1 000 emplois liés aux activités du musée et 10 000 postes pour sa construction.

Satisfait du résultat, le maire ajoute : « Les personnes viendront du monde entier pour voir le masque original de Darth Vader et les tableaux de Norman Rockwell. »

Les grands noms d’Hollywood se réjouissent du choix du cinéaste. Jeffrey Katzenberg, Chef de la section Animation de Dreamworks a ainsi affirmé : « C’est un véritable triomphe pour la ville, et cela sera une opportunité de changement pour L.A, notamment pour nos résidents, qui auront une force culturelle et iconique formidable et nouvelle — la force sera avec nous. »