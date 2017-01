Tetsuya Nomura est formel : Final Fantasy VII Remake et Kingdom Hearts III ne sortiront pas de sitôt.

Habitué des développements très longs voire interminables dans le cas de Final Fantasy XV par exemple, Square Enix ne changera pas ses habitudes et n’a pas pris de bonnes résolutions pour 2017. En effet, les fans attendent maintenant avec impatience ne serait-ce que des informations sur Final Fantasy VII Remake et Kingdom Hearts III. Et ils devront ronger leur frein car Tetsuya Nomura, l’homme derrière les deux RPG, a indiqué qu’il aura besoin de plus de temps que prévu pour les terminer. Square Enix ou l’art de repousser des jeux qui ne sont même pas datés.

Patience, patience

Dans les colonnes du magazine Famitsu de cette semaine, Tetsuya Nomura fait donc le point sur ses deux immenses projets en cours : Kingdom Hearts III et Final Fantasy VII Remake. Concernant le premier, il se trouve dans l’incapacité de donner une indication sur l’avancement de ses équipes, étant donné qu’il s’est embourbé dans un processus complètement différent. Il indique néanmoins qu’il lui reste de nombreux mondes à développer et ponctue son interview d’un pessimiste « il reste encore du chemin à faire. »

Concernant Final Fantasy VII Remake, annoncé à l’E3 2015 et censé être épisodique (ce qui devrait accélérer son lancement en théorie), les nouvelles ne sont pas beaucoup plus réjouissantes. Bien qu’évoquant un « développement assez soutenu », Tetsuya Nomura ne se fait pas d’illusion sur le calendrier : « je pense que nous allons vous faire attendre un peu plus longtemps que prévu ». Il faut, dès lors, comprendre que ni l’un ni l’autre des deux titres ne sortira cette année.

En revanche, l’intéressé tient quand même à apporter une once d’espoir aux joueurs en expliquant qu’un événement sera organisé dans les mois à venir pour donner plus de détails sur les deux productions. Peut-être via une conférence de Square Enix à l’E3 2017 ?