Sorti il y a deux semaines au cinéma, Star Wars : Rogue One a dépassé le demi-milliard de dollars au box-office. Le film n'est pas encore sorti en Corée du Sud et en Chine.

Disney peut avoir le sourire. Pour le premier véritable film dérivé sur Star Wars (si on ne compte évidemment pas dans le lot les téléfilms pour enfants que sont L’Aventure des Ewoks et La Bataille d’Endor), Rogue One marche très bien. Les critiques sont élogieuses et le public se rend massivement dans les salles obscures, ce qui permet au film de grimper rapidement au box-office.

Le long-métrage réalisé par le cinéaste britannique Gareth Edwards vient d’ailleurs de franchir un seuil important ces jours-ci avec plus de 500 millions de dollars de recettes récoltées en l’espace de deux semaines. Le film, déjà sorti en Amérique du Nord et en Europe, est promis à une formidable carrière commerciale puisqu’il doit encore débarquer sur les écrans en Corée du Sud et en Chine.

Cap sur l’Asie

Le casting cosmopolite devrait l’y aider : parmi les rôles principaux, on compte deux acteurs chinois, Donnie Yen et Jiang Wen, qui incarnent respectivement Chirrut Îmwe et Baze Malbus, deux alliés de l’héroïne Jyn Erso, jouée par la Britannique Felicity Jones. Les deux acteurs jouissent d’une importante popularité en Asie, en particulier Donnie Yen, qui a également acquis une stature internationale avec Ip Man.

La Chine avait réservé un très bon accueil à The Force Awakens, l’épisode VII de Star Wars. Sorti le 9 janvier dans le pays, il a atteint les 52,6 millions de dollars en deux jours puis les 100 millions de dollars le 19 janvier. Au total, il a rapporté plus de 124 millions de dollars dans ce seul pays, ce qui est de plutôt bon augure pour Rogue One dont la sortie devrait aussi avoir lieu début janvier.

The Force Awakens reste devant

Malgré toutes ses qualités, Rogue One n’a toutefois pas été en mesure de faire aussi bien que Star Wars, The Force Awakens. En effet, le film réalisé par J. J. Abrams n’a mis que douze jours pour atteindre la barre symbolique du milliard de dollars de recettes, alors que Rogue One se trouve qu’à 570 millions de dollars après quinze jours d’exploitation.

Faut-il s’en étonner ? L’épisode VII était non seulement le premier film neuf de la saga à arriver au cinéma après dix ans d’attente — le dernier est sorti en mai 2005 ; c’était l’épisode III –, mais en plus il s’agit de la continuité directe de la l’histoire. Sans parler évidemment de la présence du casting original dans l’épisode VII (quoique Rogue One se défend pas mal de ce côté-là aussi, à sa façon).