Ukraine, anatomie d’une cyberguerre — épisode 2 : la cyberdéfense à la peine

La statue de la Mère-Patrie, Батьківщина-Мати, Kiev, 2013 / CC. Kamil Porembinski

Luttes de service

L’Ukraine n’est pourtant pas dépourvue de potentiel pour faire face aux cybermenaces. Le DSSZZI et CERT-UA, son département de réaction d’urgence, se sont apparemment montrés à la hauteur de la tâche pendant l’attaque NotPetya, affirment plusieurs observateurs joints par Numerama. La Cyber Police, un département de la police nationale ukrainienne créé fin 2015, a aussi fait ses preuves, jugeait Vlad Styran, directeur des opérations de Berezha Security, une société ukrainienne de cybersécurité, quelques jours après l’attaque : « Ils ont collecté les preuves, les ont analysées et sont arrivés à des conclusions plausibles assez rapidement. Leur sérieux et la vitesse à laquelle ils ont analysé le malware m’ont impressionné. » L’efficacité du SBU, discret service de renseignement, est en revanche plus difficile à évaluer.

Le pays est aussi soutenu par plusieurs pays occidentaux ainsi que par l’OTAN, même si la teneur exacte de ce soutien reste floue.

À Kiev, on parle d’échange de renseignement, de formation d’agents du DSSZZI et du SBU et de livraison d’équipement (sans spécifier de quelle sorte). En juillet, l’OTAN a alloué 1 million d’euros au « NATO Trust Fund, » un projet lancé en décembre 2014 et visant à renforcer les capacités « strictement défensives » de l’Ukraine en matière de cyber.

Plus discret, mais beaucoup plus conséquent : la « Ukraine Security Assistance Initiative », un programme d’aide du département de la Défense américaine destiné à soutenir l’armée ukrainienne. Des 300 millions de dollars alloués au programme, une partie (d’un montant inconnu) est consacrée au développement des capacités cyber du Ministère de la Défense ukrainienne. Une aubaine pour le secteur privé américain : la société Black Box a ainsi annoncé en février 2017 avoir remporté un contrat de 22 millions de dollars dans le cadre de cette même « Ukraine Security Assistance Initiative ».

Après NotPetya, le parlement aurait pu voter la loi. Nouvel échec.

Le géant américain des réseaux de communication s’occupera de la refonte des infrastructures IT du Ministère ukrainien de la Défense afin de les mettre aux normes OTAN, et de la création d’un Cyber Security Operations Center.

Dans ces conditions, pourquoi l’Ukraine, touchée depuis trois ans par des cyberattaques contre ses entreprises d’énergie, ses banques, sa société de chemin de fer, son gouvernement, ses entreprises, s’avère incapable de poser les bases de la cyberdéfense du pays ? Après l’attaque NotPetya, le parlement avait ainsi une nouvelle opportunité de voter le projet de loi avant la trêve estivale. Nouvel échec.

Le président ukrainien Petro Poroshenko a signé en 2016 une stratégie sur la cybersécurité, qui décrit en termes vagues les menaces auxquelles le pays fait face et la meilleure manière d’y répondre, mais celle-ci n’a pas été suivie d’une législation spécifiant comment mettre en œuvre cette stratégie. « La stratégie c’est super, mais vous devez aussi agir aux niveaux tactique et opérationnel », grince Vlad Styran. « Si vous ne faites pas ça, votre stratégie c’est juste des mots ».

De son côté, Oleksandr Dantchenko accuse le gouvernement d’avoir volontairement torpillé son projet de loi. Dans quel but ? « La défense de leurs intérêts personnels, répond Dantchenko. Quand on parle de cybersécurité, ils se battent pour savoir qui obtiendra les budgets, qui aura l’argent, qui contrôlera le business de la cybersécurité ».

Plusieurs connaisseurs du sujet pensent aussi qu’une lutte des services pourrait expliquer les errements de ce projet de loi dans les couloirs du parlement pendant près de trois ans. « Les principaux acteurs sont le SBU, le DSSZZI et la Cyber police », explique Konstantin Korsun, ancien colonel du SBU, fondateur de la division « Cybercrime » du service de renseignement, mais aussi premier directeur de CERT-UA et aujourd’hui dirigeant de Berezha Security, « Ils sont en compétition, chacun veut obtenir le premier rôle dans la cyberdéfense du pays et cherche à influencer la législation dans ce but ».

« Ils ne réalisent toujours pas à quel point la cyberguerre peut être dangereuse »

Comme les autres spécialistes ukrainiens en cybersécurité, Korsun espère que NotPetya jouera le rôle d’électrochoc pour l’élite ukrainienne, mais ne veut pas se faire de fausses illusions : « pour l’instant, ils ne réalisent toujours pas à quel point la cyberguerre peut être dangereuse ».

Ils ne sont pas les seuls. Car, en vertu du dicton voulant que la plus grosse faille en matière de sécurité informatique se situe toujours entre l’ordinateur et la chaise, c’est bien l’absence de culture de la cybersécurité chez les entreprises et institutions ukrainiennes qui fragiliserait le pays, s’inquiète Vlad Styran : « En général, il n’y aucun intérêt pour les questions de cybersécurité. Peut-être qu’il faudrait qu’on soit attaqué encore plus violemment… »

Lui prêche pour un changement de mentalité, et vite. Car, dit-il, « la prochaine attaque sera dévastatrice. Celle-ci était dure, mais la prochaine… il y aura des morts ».