L'Union américaine pour les libertés civiles veut prouver l'anti-constitutionnalité du décret anti-immigration de Donald Trump en se basant notamment sur des tweets prouvant qu'il vise les musulmans. La Constitution américaine interdit toute discrimination sur la base d'une religion.

Alors que les procédures judiciaires se multiplient contre le décret adopté par Donald Trump le 27 janvier, qui interdit l’entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays musulmans (Yémen, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Irak et Syrie), la plainte déposée au niveau fédéral par l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) le 2 février mise sur un angle d’attaque original : les tweets de Donald Trump.

L’ACLU de Californie du Nord entend, grâce à plusieurs déclarations officielles de Trump et à 3 tweets soigneusement choisis sur son compte, démontrer que cette mesure vise clairement les musulmans et se révèle ainsi anti-constitutionnelle. Le premier amendement de la Constitution interdit en effet ce genre de pratique : « Le Congrès n’adoptera aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou à l’interdiction de son libre exercice ».

L’ACLU se base d’abord sur un tweet du 7 décembre 2015 où Trump, alors candidat à l’élection présidentielle, partageait une « déclaration sur les moyens d’empêcher l’immigration musulmane » :

Si aucun tweet de Trump, depuis son entrée en fonction, ne mêle les mots « interdiction » et « musulman », l’ACLU cite un message du 30 janvier, où le président mentionne clairement le premier terme : « Si l’interdiction avait été annoncée avec une semaine d’avance, les ‘mauvaises’ [personnes] se seraient précipitées dans notre pays pendant ce laps de temps. Il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le monde. »

If the ban were announced with a one week notice, the "bad" would rush into our country during that week. A lot of bad "dudes" out there !

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017