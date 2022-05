Dans le petit monde du stockage en ligne, pCloud propose une solution singulière. Ici, pas d’abonnement au mois ou à l’année, mais un achat définitif de 2 To dans le Cloud, valable à vie.

Combien de photos avez-vous prises depuis votre tout premier smartphone ? Probablement des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers. Ces archives numériques ont un poids et la question du stockage va (ou s’est déjà) forcément se poser à court terme.

Pour stocker ses photos, ses vidéos, ses données ou ses fichiers, les offres de stockage en ligne se ressemblent toutes. Il s’agit bien souvent d’un abonnement mensuel ou annuel de quelques euros par mois.

pCloud propose une solution de stockage à vie. // Source : pCloud

Dans ce secteur comprenant une poignée de gros acteurs, pCloud se différencie avec une offre particulière : une souscription unique à un service de stockage en ligne. Une fois acheté, cet espace de stockage dans le cloud vous appartient à vie.

À l’occasion de la journée internationale des familles, l’hébergeur Suisse pCloud propose une offre intéressante : une souscription unique à leur service de stockage en ligne. Au programme : 2 To à répartir entre 5 membres de votre famille (dont vous), le tout à vie et pour seulement 350 euros. L’offre court du 13 au 17 mai prochain.

PCloud : un prix unique à vie

Pour régler le problème de stockage, il n’y a pas 36 solutions : il faut passer par un abonnement annuel auprès d’un hébergeur en ligne. Problème : si vous résiliez cet abonnement, vos fichiers seront automatiquement et rapidement effacés par l’hébergeur.

Grâce à pCloud, vous disposez d’un espace de stockage important et à vie. // Source : pCloud

Pour éviter ce désagrément pénible, l’hébergeur suisse pCloud propose une solution intéressante : payer un tarif fixe, en une fois pour disposer de 2 To disponible pour vous ou quatre autres membres de votre famille. Le tout pour un prix de 350 euros. Si vous choisissez cette formule, vous disposerez à vie de l’hébergement de vos données.

L’autre gros atout de pCloud est de rendre cet espace unique accessible, jusqu’à 5 utilisateurs. Famille ou amis pourront ainsi se connecter à l’espace unique de stockage et profiter de leur contenu ou en partager simplement avec vous.

pCloud est disponible sur tous vos terminaux, smartphones compris. // Source : pCloud

Une formule qui se démarque, puisqu’elle garantit de ne pas perdre ses données et de les partager sans contraintes. Elle est d’ailleurs intéressante également sur le plan financier.

Pour un stockage de 2 To par exemple, les abonnements sont en moyenne de 10 euros par mois. Sur 10 ans, vous atteignez donc déjà les 1 200 euros. Une somme rondelette, bien au-delà du prix proposé par l’hébergeur suisse pCloud.

Une interface claire et intuitive

Autre grand atout de pCloud : son interface claire et intuitive. Que vous soyez plutôt côté Apple, Microsoft ou Android, l’application est facilement téléchargeable, et la navigation dans les menus s’avère plus qu’intuitive.

Les menus sont disponibles en un coup d’œil et les différentes actions sont clairement indiquées. Besoin de chiffrer un fichier sensible ? Rendez-vous dans Crypto. Besoin d’enclencher une sauvegarde ? Hop, passez dans le menu éponyme. Et si vous souhaitez partager ou accéder à des dossiers partagés avec vous, impossible de vous tromper, le menu “partages” est là pour ça.

L’interface pCloud est claire et bien pensée. // Source : Numerama

Rappelons également que le partage de cet espace peut accueillir jusqu’à 5 utilisateurs, dont les dossiers, privés, sont également clairement indiqués et rangés dans la page d’accueil de l’interface. Petit bonus supplémentaire : vous pouvez choisir la quantité d’espace à allouer à chacun.

Jusqu’à 5 utilisateurs peuvent partager le même espace de stockage. // Source : pCloud

Et si vous ne pouvez pas accéder aux dossiers des autres membres de l’espace de stockage, il en est de même pour les individus malveillants. L’hébergeur étant basé en Suisse, il est soumis aux lois du pays en matière de sécurité des données, qui sont, rappelons-le, parmi les plus exigeantes de l’espace européen.

Un bon point complété par un respect strict de la réglementation sur la circulation des données d’un serveur à l’autre.

Pour la journée internationale des familles, les prix chutent chez pCloud

À l’occasion de la journée internationale des familles, le 15 mai prochain, l’hébergeur suisse propose un tarif spécial sur ses souscriptions du 13 au 17 mai. Si vous souhaitez vous offrir la meilleure offre de l’hébergeur, celle à 2 To est accessible pour 350 euros au lieu de 1400 euros habituellement.

L’offre de pCloud est valable seulement quelques jours. // Source : pCloud

C’est un prix en moyenne 75 % moins cher que le tarif habituel. L’occasion de gagner des Go, en dépensant moins d’euros.

Attention cependant, ce tarif ne sera valable que pendant quelques jours, du 13 au 17 mai 2022. Il remontera ensuite à son tarif habituel.

