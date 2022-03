Pourquoi Microsoft 365 est sans doute la suite bureautique la plus aboutie du marché

S’il existe de nombreux outils de bureautique en ligne, bien peu offrent autant de services et de fonctionnalités innovantes que Microsoft 365. On vous explique tout sur la suite premium de Microsoft, et ses avantages.

Avec sa suite Office, Microsoft a pendant longtemps dominé le monde de la bureautique, que ce soit chez les professionnels ou les particuliers. Une hégémonie qui a été mise à mal par l’apparition d’outils gratuits performants, et résolument modernes avec de nombreuses suites fonctionnant directement depuis un navigateur web. Il n’en fallait pas plus pour que Microsoft réagisse et se lance dans une vaste campagne de modernisation d’Office.

Le résultat ? Microsoft 365, une version remise au goût du jour de la célèbre suite bureautique, qui s’appuie sur les forces du catalogue de Microsoft et les dernières avancées en matière d’IA pour proposer l’une des expériences les plus complètes qui soient. Une expérience qui est aussi très accessible puisque l’abonnement est disponible à partir de 69 euros par an. Petit tour d’horizon de Microsoft 365, la suite bureautique premium de Microsoft.

Travaillez partout, tout le temps, sans interruption

L’atout majeur de Microsoft 365 réside sans aucun doute dans sa très grande polyvalence et sa simplicité d’utilisation. La suite bureautique de Microsoft est utilisable sur une grande variété de supports, du PC au Mac en passant par les smartphones, grâce à des applications dédiées particulièrement bien pensées. Afin de s’adapter au mieux à vos besoins, Microsoft 365 dispose aussi de versions web performantes aisément accessibles. Il suffira de vous connecter avec votre compte Microsoft sur le site d’Office pour travailler depuis un navigateur.

Microsoft 365

Autre avantage non négligeable, la suite Microsoft 365 fonctionne aussi bien en ligne que hors ligne. Outre le fait que vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’une éventuelle interruption de service, liée à une panne d’internet, ce mode de fonctionnement vous évitera aussi de perdre votre travail. Chacun de vos documents est d’ailleurs stocké automatiquement dans le cloud grâce à OneDrive, ce qui vous permet d’accéder à vos travaux depuis n’importe quel appareil très simplement.

Un stockage étendu pour accueillir tous vos documents

S’abonner à Microsoft 365, c’est aussi bénéficier des bienfaits de OneDrive, la solution de stockage dans le cloud de Microsoft. L’abonnement Microsoft 365 Personnel, facturé 69 euros par an, vous permet de bénéficier automatiquement de 1 To de stockage à utiliser comme bon vous semble. La version Famille de la suite pousse même ce stockage à 6 To (soit 1 To par utilisateur) pour 30 petits euros de plus par an. Une excellente affaire, étant donné que la concurrence facture ce genre de prestation à des tarifs bien plus élevés.

Microsoft 365

Pour ne rien gâcher, Microsoft a doté OneDrive de nombreuses fonctionnalités, liées en grande partie à la sécurisation et à la protection de vos données. Le coffre numérique vous permet par exemple de protéger vos documents les plus précieux, grâce à un procédé d’authentification en deux étapes.

OneDrive propose aussi tout un éventail de protections, dont la détection des rançongiciels et la récupération des données. En cas de pépin, vous pouvez récupérer une version antérieure (jusqu’à 30 jours avant l’attaque) de vos documents sans problème. Une sécurité appréciable, à l’heure ou les documents de travail sont presque tous dématérialisés.

Une suite logicielle aux fonctionnalités innovantes

Aujourd’hui, Microsoft 365 se pose comme l’une des suites logicielles bureautiques les plus complètes du marché. Avec un simple abonnement, vous pourrez accéder à l’intégralité de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), mais aussi à l’une des meilleures applications de messagerie qui soit avec Outlook. D’autres applications sont aussi de la partie, comme Teams, Skype (avec un crédit de 60 minutes afin de passer vos appels téléphoniques) ou encore un calendrier aussi simple à utiliser qu’efficace.

Microsoft ne s’est toutefois pas reposé sur ses lauriers et a entièrement repensé sa suite bureautique afin de la faire coller à son époque. De nouvelles fonctionnalités tirant pleinement parti des dernières avancées techniques ont ainsi fait leur apparition. Word dispose ainsi de la fonction « Rédacteur ». Bien plus qu’un correcteur orthographique, elle vous assiste dans la rédaction de vos documents afin de tourner au mieux vos textes. Mieux, ses conseils pourront aussi être appliqués à Excel et PowerPoint pour vous aider à exprimer vos idées d’une plus belle manière.

Microsoft 365

Dans le même esprit, Excel bénéficie désormais de la fonction « Analyse des données » qui vous permet, en un clic, de générer des graphiques à partir des données que vous avez sélectionnées. Ce module peut même vous suggérer différents types de présentations et diagrammes, parmi lesquels vous n’aurez qu’à choisir. Quant à PowerPoint, il a lui aussi le droit à son assistant avec « Idées de conception », qui utilise la puissance de l’intelligence artificielle pour créer une mise en page et y appliquer des visuels d’après le titre de votre présentation.

Un support technique réactif et disponible

Choisir une suite bureautique premium comme Microsoft 365, c’est aussi bénéficier de nombreux avantages que n’offrent pas ses équivalents gratuits. Le principal étant la mise à disposition d’un support technique capable de répondre à la moindre de vos questions ou de trouver une solution aux éventuels problèmes que vous rencontreriez. Quel que soit votre besoin, vous pourrez très simplement contacter un conseiller par téléphone ou par chat, à tout moment.

Si vous souhaitez bénéficier des nombreux avantages de la suite Microsoft 365, trois solutions s’offrent à vous :

L’abonnement Famille, disponible pour 99 euros, qui permet à six utilisateurs d’accéder aux services de Microsoft 365 pendant un an ;

L’abonnement Personnel de son côté laisse un unique utilisateur bénéficier du service pour 69 euros par an ;

Enfin, l’offre Office Famille et Étudiant vous permet d’acquérir définitivement la licence Office 365 sur Mac ou PC pour 149 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.